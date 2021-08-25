C朗有望回歸英超！曼城祖記正式展開斟介

夏季轉會市場最後幾日波瀾再起，曼城收購熱刺前鋒哈利卡尼計劃幾乎肯定觸礁後，據後「藍月亮」已轉移目標，正式向祖雲達斯提出收購C朗拿度，呢位葡萄牙國腳日前喺意甲首仗主動要求踢後備，希望「幾日內」實現轉會，據報C朗經理人佐治文迪斯正全力斡旋，希望交易可以趕得切「閂窗」前完成。

曼城今個夏天一直以哈利卡尼為目標，但熱刺企硬令佢哋不得不轉用Plan B，同祖雲達斯只剩唔夠1年合約嘅C朗，一直希望重返英超比賽，而且踢過曼聯嘅佢對曼徹斯特相當熟悉，同曼城自然一拍即合。轉會權威記者Fabrizio Romano同法國《隊報》周三(25日)齊齊爆出曼城同祖記斟介，可信度極高。

綜合各大媒體報道，C朗對於加盟曼城極有興趣，甚至已經同曼城陣中幾位葡萄牙國腳傾過，佐治文迪斯亦同曼城「日以繼夜」咁接洽，消息指呢位「金牌經理人」經過連番交涉後，好有信心可以喺今個周末達成協議，令C朗可以自2009年離開曼聯後，重登英超舞台。

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由於C朗嘅合約明年夏天就完結，加上佢嘅年薪達到3,100萬歐元，所以曼城唔打算支付高昂轉會費，《隊報》指曼城願意用葡萄牙中場貝拿度施華或者西班牙中堅拿樸迪作為交換，兩間球會仍然進行交涉當中。