3大神鋒轉會角力　麥巴比、卡尼焗留隊？

C朗拿度、哈利卡尼同基利安麥巴比3大神鋒，都係今個暑假轉會市場上焦點人物，不過3位響噹噹巨星嘅轉會空間非常狹窄，來來去去都係皇家馬德里、巴黎聖日耳門、曼聯同曼城等超級豪門，令3位前鋒轉會成為角力場，隨住C朗同曼城進行斟介，哈利卡尼同基利安麥巴比好可能會繼續留隊。

英國《太陽報》報道，哈利卡尼日前再一次向熱刺主席利維表達離隊意願，可惜曼城最後一次嘅1.27億鎊開價，已經係球會嘅極限，唯一希望就係熱刺願意減價放人，但利維態度強硬「轉彎」機會極微。哈利卡尼同領隊紐奴會面後，亦知道自己今季好可能要繼續留隊。

至於基利安麥巴比轉會就有變數，西班牙媒體爆料，皇家馬德里周二(24日)正式向巴黎聖日耳門(PSG)開價1.6億歐元，希望收購呢位法國前鋒，不過PSG已經立即拒絕，但基利安麥巴比嘅合約得番唔夠1年，皇馬如果進一步提高開價，PSG係咪堅持寧願畀麥巴比下年免費轉會仲係未知數，如果PSG答應放人，預料會即刻斟介C朗代替，到時曼城同PSG就要拗手瓜。