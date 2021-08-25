港超聯　晉峰班費約1,000萬　新季望打入前6

港超聯球隊晉峰周三（25日）早上於京士柏運動場，舉行首次公開操練及開季儀式，除了一名外援仍未抵港外，所有職球員皆有出席，至於鄭璟昊、艾拔簡勞及林駿傑將擔任隊長。總教練何信賢透露今季班費與去年接近，大約1,000萬，對保持前6位置感樂觀，經過上季在港超的經驗後，他期望每位球員能夠成長，成為一名稱職的職業球員。

晉峰為上季港超新升班球隊，整季獲得5場勝仗，表現並不失禮，總教練何信賢則期望今季能夠更進一步：「舊年新升班，好多球迷對我哋會用鼓勵性質，但經過一年『實習』相信任何人對球隊期望更高，包括我要求自己同球員，希望佢哋做到一個稱職嘅職業球員，盡量表現自己。」至於球隊成績方面，他則相信球隊有力在8隊（如果有）中排第6或第5名。

晉峰上季對同級對手發揮出色，惟面對前列分子時卻往往大敗而回，「何sir」承認這情況並不理想，希望球員今季能夠成長：「對頭3、4隊1分都拎唔到，球隊絕對唔能夠接受，我希望防守上有所進步，往年好多球失波都係自己犯錯而導致，寄望年輕球員有所成長，今季減少不必要失誤。」

晉峰今季雖然有羅俊仁、茹子楠等主力離開球隊，但整體陣容變化不大，外援艾拔簡勞、卡爾特納及費利浦薩悉數留隊，而在香港土生土長的佐敦布朗亦正辦理入籍手續，除此之外球隊更同時簽入葉卓文、林樂勤等U23小將。「何sir」透露前者自己一直皆非常欣賞，上季已極力邀請這名後衞加盟，適逢愉園今季退出超聯，因此很快達成協議；至於後者則透過教練團之一的何國泉聯絡自己，他對球隊地面性踢法很有興趣，雙方一拍即合，「何sir」認為兩者加盟後對球隊有很大幫助。

晉峰足球會 2021-2022年度球員名單

1 Lam Chun Kit 林駿杰**

4 Tsang Chung Nam 曾仲楠

5 Chung Chun Ho 鍾俊濠

6 Yip Cheuk Man 葉卓文

7 Lam Jordan Lok Kan 林樂勤

8 Tena Parra Carles 卡爾特納

9 Wong Wai Kwok 黃偉國

10 Liu Yik Shing 廖億誠

11 Ki Sze Ho Bill 紀思昊

14 Law Ho Yeung Justin 羅澔陽

16 Ho Kwok Chuen 何國泉

17 Ho Sze Chit Gabriel 何思哲

19 Pong Cheuk Hei 龐焯熙

20 Cheng King Ho 鄭璟昊**

22 Lau Kwan Ching 劉君正

23 Brown Jordon Graham John 佐敦布朗

27 Goncalves De Sa Felipe Alexandre 費利浦薩

28 Chiu Wan Chun 邵昀俊

29 Law Ho Yin 羅浩賢

34 Wong Ching Tak 黃政德

38 Canal Bartrina Albert 艾拔簡勞**

77 Ho Chun Ho 何浚皓

55 Yeung Hin Lok 楊憲樂

88 Ma Man Ching 馬文政

97 Lam Fu Kwai 林富貴

99 Chan Man Hoi 陳敏鎧

**隊長