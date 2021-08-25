港超聯　加盟晉峰　林樂勤：勢展現真正實力

港超聯球隊晉峰周三（25日）舉行首次公開操練，多名新球員亦有亮相，其中曾效力多支港超聯球隊的小將林樂勤（Jordan）認為自己過去發揮只得一半，期望今年能夠向球迷迷展現自己最好一面及真正實力！

「想畀大家睇到自己最好一面同真正實力，因為我覺得前個幾年踢職業，可以表現出嚟嘅野只係得一半，其實仲有好多野可以畀大家睇到。」年僅22歲的林樂勤曾效力香港飛馬、夢想FC、富力R&F及冠忠南區等多支球隊，惟表現未見太過突出，他承諾今季將更加努力，希望向球迷展現自己真正實力。

對於能夠加盟晉峰，Jordan亦表示相當開心，尤其大部分隊友自小便認識，加上整隊亦與自己差不多年紀，相當期待新一季來臨。他續指自己擁有較多超聯經驗，在球隊或會扮演半個「老大哥」角色：「自己落到場可能會淡定啲，所以有時練波會開始出多啲聲，唔係話因為自己好波啲，而係可能因為相對有更多經驗，同埋見到細我2、3年嘅隊友都會教下佢哋可以點做。」

Jordan能出任中、前甚至後場多個位置，惟他坦言主教練艾斯達維上星期才歸隊，自己之前對他亦沒有太深認識，需要時間慢慢建立關係，暫時仍未知在球隊會擔任甚麼角色：「練波通常會擺我踢左閘，但我之前都有同佢講自己最鍾意踢前面啲位，唯有練波發揮好啲，等佢知道我係一個點嘅球員。」

另外前天水圍飛馬球員邵昀俊一度淪為失業球員，他對加盟晉峰同樣表示開心：「大家都知香港球圈市況唔太好，自己仲可以做職業球員都好感恩，好多謝『何sir』、『泉哥』同球會畀依個機會我。」Michael坦言自己猜傳能力不強，目前仍在適應球隊踢法，希望今年能夠在「菁英盃」爭取較多上陣機會，在防守上幫助球隊。