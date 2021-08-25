港超聯　丹恩下季繼續踢　傑志培育小將方針不變

連續兩季稱霸港超聯的傑志，周三（25日）假石門賽馬會傑志中心，進行首次公開操練。當日除了有新上任暫代主教練金東進主理操練之外，查理史葛和潘沛軒兩位「藍鳥」新兵亦公開亮相。在場的傑志會長伍健，表示經歷上季亞冠之後，令重用年輕球員的決心更加堅定。

衞冕港超聯，來季將繼續征戰「亞冠盃」的傑志，季前最大變動，相信是由金東進擔任代理主教練。是日操練，一班傑志球員包括新加盟的查理史葛和潘沛軒熱身完畢後，就在這位前南韓國腳帶領下進行分組賽，期間金東進不時叫停訓練，親身走到場中指點。金東進過去在傑志掛靴，再於「藍鳥」展開教練生涯，如今坐上球隊帥位，他直言今次任命對自己意義非凡：「好多謝伍健先生畀我呢次機會；可以喺傑志由球員、助教，再做埋主教練，我感到好自豪，好希望為球隊贏得榮耀。」他認為自己對傑志球員、球會DNA和踢法都非常熟悉，未來堅持類似方向發展的同時，亦會專注從細節上，改善球隊攻防兩端的表現。

過去一季傑志表現最搶鏡的球員，非頭號射手丹恩奴域莫屬，這位黑山前鋒是日未有現身操練，但金東進透露此子假期完畢後已經到港，現時正進行隔離。金東進亦提到如何和球員溝通，建立良好關係，會成為自己作為主教練的一大挑戰：「我同丹恩一直保持聯絡，佢有祝賀我上任主教練，仲表示會全力協助我；我哋陣中有唔少好球員，希望我可以同大家建立互信。」同日到場的傑志會長伍健，則表示球會已經成功與丹恩續約至2023年，意味來屆亞冠，球迷將有機會再見「黑山伊巴」為傑志出戰的身影。

伍健亦講到今季對球隊的期望：「今年都希望搵多啲機會，畀年輕球員上陣，呢個對我哋同對金東進，都會係一個挑戰。」傑志至今引入查理史葛和潘沛軒兩位新兵，伍健表示今夏傑志增兵計畫已經完成，但表示為應付下屆「亞冠盃」，不排除會因應球隊情況，再對陣容作調整：「對於亞冠，可能要睇下依家嘅球員點，我哋都有少少計畫，希望令到隊波喺亞冠更有競爭力；其實大家都要客觀地睇，我哋去到亞冠要面對嘅對手，冇一隊係弱嘅，剛剛一屆有個特別嘅情況，就係中國嘅球隊都派青年軍出戰，但我唔相信呢個情況會繼續，來屆我哋出戰，就預咗有3隊好強嘅對手，想出線就要爭前兩名，過去一屆我哋爭到前兩名都出唔到線，所有係要加強實力。」伍健最後亦主動提到今季傑志的班費，直言和去年約2500萬港幣的數字相若。