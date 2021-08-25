港超聯　加盟強隊傑志　查理史葛潘沛軒各有期待

傑志今夏簽入的兩名新兵查理史葛和潘沛軒，周三（25日）在公開操練齊齊亮相，兩位前愉園球員今季轉投爭冠分子傑志，各自都需要適應新環境，對新一季亦有不一樣的期望和目標。

是日天文台發出酷熱天氣警告，一眾「藍鳥」球員要頂着32度高溫操練，出名怕熱的查理史葛，亦操到汗流浹背：「大家都知我啱啱嚟到香港有提過天氣問題，經歷過去一季訓練同比賽後，我已經更加適應呢度環境，上季季尾自己表現明顯更好，來季我會變得更強，當然最好天氣可以凍啲，令我表現可以更加好。」

傑志作為港超聯勁旅，目標與前東家「快活谷」有明顯差別，這位出身於曼聯青訓的23歲英格蘭中場，亦意識到兩隊的差別：「愉園作為港超聯中實力較弱一隊，踢法比較保守，相反傑志係香港最強嘅球隊，比賽中肯定踢得更具統治性，對我嚟講係全新嘅環境。」他認為「藍鳥」控球在腳的踢法，能令自己的傳球技能發揮得更好，並明言好期待與巴爾拿和基爾頓合作，劍指各項錦標。

和查理史葛一齊加盟的，還有他前「快活谷」隊友的潘沛軒，現年20歲的「潘沛」，過去曾為仁濟醫院董之英紀念中學「傑志計劃」的畢業生，他直言兒時已幻想過有朝一日升上「藍鳥」一隊：「當然有想喺傑志發展，傑志喺我細個踢嗰陣已經係強隊，冇諗過咁早可以入到傑志（一隊），好多謝朱Sir（朱志光）畀呢個機會我。」

潘沛軒承認「藍鳥」陣中好手如雲，競爭肯定更激烈，並表示會盡更大努力，爭取出場機會：「菁英盃希望可以攞穩正選，聯賽就希望爭取多啲出場時間。」除了與羅梓駿及何振廷等年輕球員較「啱傾」之外，「潘沛」表示自己在傑志陣中還有另一位老友，就是曾經在愉園一起效力的加維蘭，他直言幾位球員和教練，都對自己非常關照。