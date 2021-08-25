英超拒放「紅色警示」國腳　卡雲尼不滿

英超聯賽會周三(25日)發出聲明，指20間球會一致決定唔會喺9月份國際賽期，放走要去「紅色警示」地方比賽嘅國腳，當中牽涉嘅人數接近60人，包括大部份南美洲同非洲球員，不過曼聯嘅烏拉圭前鋒卡雲尼，對呢個決定就似乎有啲不滿。

英超賽會表示：「所有球會雖然唔想咁做，但一致決定唔會畀旗下國腳，下個月去被列為『紅色警示』嘅地方踢國際賽，呢個決定得到英超賽會全力支持，牽涉嘅球員來自19間球會接近60人，佢哋本來會去26個『紅色警示』地方比賽，我哋會繼續同足總及政府商討，但喺公眾安全考慮下，國腳未能獲得豁免檢疫。」

根據依家英國規定，由「紅色警示」地方返英嘅人要喺酒店接受10日隔離，意味佢哋會缺席2場聯賽，期間亦有歐洲賽同英聯盃賽事。雖然國際足協有可能會作出追究，不過英超賽會有信心佢哋可以用合理理據，令球會同球員唔會受到處分。

不過，球員方面亦有不滿，曼聯嘅烏拉圭前鋒卡雲尼喺社交網即時轉貼英超嘅聲明，並且留低3個巨型問號，明顯示質疑英超呢個決定。卡雲尼9月本來會為烏拉圭出戰3場世界盃外圍賽，但如果曼聯拒絕放人，佢就要繼續留喺英格蘭備戰。