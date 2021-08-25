泳壇又少粒星！27歲日本飛魚荻野公介退役

世界泳壇又少一粒巨星！被譽為「日本菲比斯」的荻野公介宣告退役，今屆東京奧運是他連續第三次參戰奧運會，但可惜未能再有獎牌進帳，加上傷患問題，加速了「上岸」的決定。

據日媒消息，27歲的荻野公介於周二(24日)宣布退役，儘管今年在東京奧運未能實現連續三屆奧運奪獎的目標，但他表示出戰東京奧運是自己生涯最幸福的一次。

荻野公介於2012年倫敦奧運首次亮相，獲得獎牌，而四年後的里約奧運會上更大放光芒，贏得男子400米混合泳金牌及200米混合泳銀牌，並協助日本隊獲得一面接力銅牌，然而里奧之後他進行了右手肘手術，狀態低迷，至2019年3月起長達5個月沒有比賽，今年4月奧運選拔賽，獲得了個人第三次參戰奧運資格。

日本媒體對荻野公介評價甚高，更稱他為「日本泳壇的菲比斯」，曾創下多項紀錄的天才，而他於倫敦奧運成為日本歷史上首位奪得奧運混合泳獎牌的高中生，里約奧運袋走金銀銅各一面，2014年仁川亞運會更榮膺MVP(最有價值運動員)。目前他在日本泳壇仍保持着三個全國紀錄，當中包括400自、200混及400混。

在比賽場外，荻野公介於2019年結婚，並育有一名孩子。其隊友瀨戶大也亦特別發文力贊，認為荻野公介是偉大的存在。