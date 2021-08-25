馬田奧迪加特登場鬥西布朗　阿仙奴客Ｗ洗頹風

英格蘭聯賽盃第2圈賽事今晚繼續有賽事上演，英超名牌阿仙奴作客今季降落英冠嘅西布朗。「兵工廠」英超開咧連輸兩場，不過兩位重金收購新兵今場有望處子登場，挪威中場馬田奧迪加特同英格蘭門將蘭斯達爾助陣，可望刺激球隊士氣；「兵工廠」球員質素較高，有足夠實力擊退西布朗，1.78倍客勝要得過。（有線661及601台周四凌晨3時直播）

阿仙奴早前爆發疫情，「中招者」包括兩位前鋒奧巴美揚及拿卡錫迪，另外中場韋利安及後備門將溫拿臣亦確診，陣中多位球員突然缺陣，無可否認令「兵工廠」陣腳一時慌亂。球隊季前花費1.3億鎊買人，但上場聯賽0比2輸畀車路士，只有1位新兵擔正，未能充分反映阿仙奴真正實力。今仗賽前佢哋就傳出好消息，中場發電機馬田奧迪加特由皇家馬德里加盟後，已經完成工作證程序，有望上陣，上季借用期間佢已經同隊友建立良好默契，今次落場肯定能增強阿仙奴攻擊能力，再加上有英格蘭代表隊門將蘭斯達爾把關，對阿仙奴士氣必有提升。

藉盃賽重返歐洲戰場

由於今季緣盡歐洲賽，盃賽已經成為阿仙奴爭取返回歐洲戰場嘅途徑之一，未來「錢」途要緊，領隊阿迪達有壓力之下，預計將減少盃賽派小將上陣嘅傳統安排，今仗唔會有太大幅度輪換，當中上場聯賽後備上陣嘅奧巴美揚已經操起狀態，好可能會正選掛帥，至於一眾年輕球員包括森比盧干加、紐奴泰華利斯等，都要把握英聯盃上位機會，戰意有保證。

西布朗今季降落英冠後4戰3勝1和，成績相當理想，佢哋今季最大目標係要升班，重返英超戰場，所以英聯盃未必係佢哋杯茶，仲要第2圈就要打硬仗，預計未必會傾力一戰。睇埋往績，上季西布朗喺英超兩戰阿仙奴都輸波收場，加埋合共失咗7球，而且雙方近4次碰頭，阿仙奴有3勝1和不敗佳績，相信「兵工廠」今仗要贏波晉級只係簡單任務。