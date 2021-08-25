車路士再賣冗員　盧卡古轉會費賺番晒！

歐聯盟主車路士今個夏天出手闊綽，用9,800萬鎊重金收購比利時前鋒盧卡古，不過「藍戰士」今季轉會市場原來仲有錢賺！車仔周三(25日)宣布，意大利後防沙柏哥斯達已正式轉投阿特蘭大，據報轉會費為800萬鎊，連埋呢單交易，車仔今夏賣入收入達到9,840萬鎊，啱啱好填番買盧卡古條數！

現年29歲嘅沙柏哥斯達，2017年妁2,300萬鎊由拖連奴加盟車路士，可惜未能企穩陣腳，近年都不斷被外借成為「人球」，今次正式轉投阿特蘭大，車路士總算執番800萬鎊。薩柏哥斯達係車路士今夏第9個離隊球員，球會之前以3,400萬鎊賣譚美阿巴謙去羅馬、2,500萬鎊賣湯姆利去AC米蘭等等(見表)，令車路士買盧卡古條數賺番晒，認真識玩。

據報車路士轉會市場仲未忙完，據報日內就會賣中堅葛特蘇馬去韋斯咸，同時會收購西維爾嘅法國中堅祖利斯古迪。

【車路士今夏賣出球員】

譚美阿巴謙→羅馬●3,400萬鎊

湯姆利→AC米蘭●2,500萬鎊

馬克古希→水晶宮●1,800萬鎊

沙柏哥斯達→阿特蘭大●800萬鎊

利夫拿文度→修咸頓●500萬鎊

域陀摩西斯→莫斯科斯巴達●450萬鎊

巴迪→列斯聯●150萬鎊

皮亞特夏里斯→賓福特●140萬鎊

基奧特→AC米蘭●100萬鎊