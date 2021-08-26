阿仙奴6比0炒西布朗　奧迪加特首演獻神助攻

英超開季連輸2場嘅阿仙奴，周四(26日)凌晨英聯盃第2圈一洗頹風，作客以6比0大破英冠球隊西布朗。「兵工廠」今場有新兵馬田奧迪加特同門將蘭斯達爾首演，早前確診新冠肺炎嘅奧巴美揚康復後亦首任正選，結果呢位加蓬射手連中三元，而馬田奧迪加特亦有一次精彩後腳助攻，表現搶鏡。

阿仙奴今場強陣出擊，相反主隊西布朗就作出大幅輪換，令兩隊實力更加懸殊，阿仙奴17分鐘就有奧巴美揚先開紀錄，呢位隊長完半場前1分鐘內再製造2球，自己入波之餘又助攻尼高拉斯比比建功，半場領先3粒。50分鐘馬田奧迪加特禁區頂後腳妙傳，布卡約沙卡單刀射成4比0，奧巴美揚同拿卡錫迪喺63分鐘同69分鐘各入1球，完成6比0大勝。

阿仙奴領隊阿迪達賽後亦大讚馬田奧迪加特演出：「呢球(後腳助攻)係佢一向會做嘅嘢，佢喺核心地帶依然踢得好輕鬆，只要你畀馬田奧迪加特自由度，佢可以喺任何地方將球隊連繫，我認為佢今場表現好好。」聯賽盃第3圈抽籤亦已出爐，阿仙奴將會主場迎戰AFC溫布頓。

<英聯盃第3圈抽籤(部份賽事)>

昆士柏流浪 Vs 愛華頓

賓福特 Vs 奧咸

車路士 Vs 阿士東維拉

曼城 Vs 韋甘比

阿仙奴 Vs AFC溫布頓

曼聯 Vs 韋斯咸

諾域治 Vs 利物浦

米禾爾 Vs 李斯特城

狼隊 Vs 熱刺

錫菲聯 Vs 修咸頓

*前者主場