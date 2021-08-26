歐聯32強出爐　今晚抽籤邊隊入死亡之組？

歐聯附加賽周四(26日)凌晨結束，分組賽32支球隊亦全部誕生，嚟自足球魚腩摩爾多瓦嘅球會舒列夫，作客0比0悶和克羅地亞勁旅薩格勒布戴拿模後，兩回合計贏3比0晉級，成為歷來第1支殺入歐聯分組賽嘅球隊。同日另一場焦點賽事，首回合主場落後0比1嘅摩納哥，作客法定時間內贏番2比1，總比數打和2比2，但係由於今屆歐洲賽不設作客入球優惠，所以要加時分勝負，結果薩克達喺113分鐘入波，總比數贏3比2出線。

分組賽會喺周五(27日)凌晨0時進行抽籤，32強檔次亦都公布，車路士、曼城、馬德里體育會、拜仁慕尼黑、維拉利爾、國際米蘭、里爾同士砵亭成為「第1檔」，不過論平均實力同名氣，「第2檔」球隊更加星光熠熠，曼聯、利物浦、巴黎聖日耳門、皇家馬德里、巴塞隆拿、祖雲達斯等都喺呢一檔。加埋「第3檔」嘅RB萊比錫、阿特蘭大以及「第4檔」嘅AC米蘭，好大機會成為「死亡之組」嘅鐵腳。

<歐聯32強分檔>

●第1檔次：車路士、曼城、馬德里體育會、拜仁慕尼黑、維拉利爾、國際米蘭、里爾、士砵亭

●第2檔次：曼聯、利物浦、巴黎聖日耳門、皇家馬德里、巴塞隆拿、祖雲達斯、多蒙特、西維爾

●第3檔次：波圖、阿積士、薩克達、RB萊比錫、薩爾斯堡、賓菲加、阿特蘭大、辛尼特

●第4檔次：比錫達斯、基輔戴拿模、布魯日、年青人、AC米蘭、馬模、禾夫斯堡、舒列夫