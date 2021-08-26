PSG證實麥巴比想投皇馬：畀足錢可以要人！

皇家馬德里日前出價1.6億歐元收購基利安麥巴比，消息震撼球壇，巴黎聖日耳門(PSG)總監李安納度周四(26日)接受訪問，公開證實收購消息100%真確，同時承認基利安麥巴比希望轉投皇馬，不過李安納度就炮轟皇馬嘅買人手段，表明球會可以容許麥巴比轉會，但一定要皇馬畀足錢先可以成事，傳聞PSG索價2.2億歐元。

李安納度周四接受《隊報》、《馬卡報》等5間傳媒圍訪，立即證實皇馬收購消息：「佢哋嘅開價唔足夠，我唔會講實際數字，但大約係1.6億歐元，比起我哋買麥巴比嗰陣嘅價(1.8億歐元+獎金條款)更低，除此之外，皇馬呢2年嘅買人手段都好唔尊重我哋，唔正當兼唔合法。」

李安納度繼續炮轟：「皇馬選擇喺轉會窗完結前幾日開價，簽一個得番1年合約嘅球員，只係想做畀其他人睇佢哋曾經努力斟介。PSG係唔會接受呢次開價，麥巴比想去皇馬我哋唔會阻止，但條件係由PSG去決定。」據法國多間媒體報道，PSG要求收取2.2億歐元先至會放人。

對於麥巴比只剩1年合約嘅問題，李安納度就話：「我哋目標仍然係同麥巴比續約，佢係球會計劃入面重要嘅部份，但唔係凌駕於PSG。麥巴比多次向我哋保證唔會免費轉會，佢一直咁樣向我哋承諾。」