港超聯　U23聯隊落實　來季維持8隊

為籌組第8支球隊征戰來季港超聯，香港足球總會周四（26日）召開董事局特別會議，行政總裁譚秋朗會後宣布落實引入「U23聯隊」，由5名超齡球員連同一眾U23小將征戰，意味着下季港超聯將繼續維持8隊參戰，惟有關這支聯隊的隊名、球員名單及教練人選等詳情，將會在下周與其他港超聯球隊開會後再公布。

「初心係培育香港下一代同埋青訓，骨幹成員會以U23為主，大概有10幾個小將，再加5個超齡球員，當中最多只有3個落場，希望依班有經驗球員能夠帶領U23球員訓練，以後亦可以提供一個好好平台孕育未來球星，將來去代表香港隊或者其他球會。」經歷2個多小時的會議後，足總行政總裁譚秋朗會後隨即向傳媒宣布這支「U23聯隊」的成立。

今次「U23聯隊」確定會讓5名超齡球員加入，譚秋朗解釋主要有兩個原因：「首先10月U23會去日本比賽，依家物色球員入面都有啲會去踢，希望佢哋走咗之後，都可以保留一定人數征戰『菁英盃』。另外又可以幫助到U23以上年紀嘅就業問題，絕對係一舉兩得。」

對於外界認為一眾失業球員大多並非U23球員，批評今次「U23聯隊」成立或未能有效幫助球市，譚秋朗再次重申今次初衷是培育青年球員：「我覺得有3個球員落場帶住打好好，而足總亦有權力去揀人，我哋絕對唔會求其揀，希望佢哋真係有經驗周同幫助到球隊訓練。」他續指球員名單及教練人選仍未落實，惟已有初步構思，將於下周再作公布。

參加港超聯的球隊，必須要在足總擁有會籍，譚秋朗表示今日會上通過成立獨立法定機構經，希望善用足總資源贊助及管理該U23聯隊，並強調會跟足程序，為該球隊申請全新足總會籍以及球會牌照，惟現時距離港超聯開季時間緊逼，將會押後有關程序。譚秋朗透露現時已為該隊物色到23至24位球員，當中有部分U23球員由其他球會借出。

對於來季升降安排，譚秋朗表示未來兩三年，只會維持升班制度：「希望有升，但唔會畀佢降住，因為過去新冠疫情等，喺球壇造成好大影響，所以希望未來兩三年可以休養生息。」他又補充這支「U23聯隊」不會是短期計畫：「呢隊唔會係今年講完，出年就會冇咗，我哋希望係有連續性。」並指若果未來幾年有球隊願意升班，令港超聯累積一定數量隊數，屆時會再檢討如何處置這支球隊。

落實來季港超聯8支球隊後，譚秋朗認為將可以開始着手編排賽程及賽制，並將於下周於各支港超聯球隊開會，進一步交代新賽季情況。