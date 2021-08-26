港超聯　U23聯隊計畫出爐　球圈反應不一

香港足球總會剛落實組成「U23聯隊」參戰來屆港超聯，然而外界對於這個方案卻有不同聲音，當中前天水圍飛馬主教練郭嘉諾認為計畫對長遠發展有幫助，但質疑計畫缺乏延續性，至於晉峰總教練何信賢及前愉園小將袁世傑則支持此方案。

「呢幾年對U23球員嘅要求係高咗，今年搵一班U23球員踢，下年佢哋可能已經超齡，呢啲球員到時會去邊度落班呢？如果每年又搵一班球員，球會會覺得邊到有咁多人？」郭嘉諾認為U23球員突然變得「搶手」，但隨着球員年紀漸大，他們日後何去何從難有保證，某些球員亦會因此缺乏延續性。

不少因球會退賽而失業的球員，近期一直參與香港球員協會（PFAHK）舉辦的操練維持狀態，邊操邊等落班消息。作為PFAHK召集人之一的足總董事陳志康，是日亦有分參與特別會議，惟「U23聯隊」方案最終出爐之後，義務帶領這班球員操練的郭嘉諾，表示仍要等待進一步消息，才明確知道這班球員的命運：「（U23聯隊超齡球員）註5出3，佢哋需要咩人，係畀5個球員佢哋，還是畀10個再挑選5個，同埋邊個負責揀，好多嘢都未明朗。」他表示PFAHK周五會繼續為失業球員舉行訓練，希望到時會收到更多實質消息。

足總行政總裁譚秋朗指出部分球員將由其他超聯球隊中外借，晉峰總教練何信賢則透露球隊暫定借出3名球員予「U23聯隊」，包括2名適齡和1名超齡球員。「何Sir」認為此舉能讓球員吸收經驗，笑言「好過佢哋坐喺到」，自己及球隊皆相當支持。

今次「U23聯隊」將以年青球員為骨幹，對一班適齡小將來說可謂解決了燃眉之急，而21歲的袁世傑便是其中之一，他承認早前收到邀請，對這支「U23聯隊」的成立感開心：「無疑係提供多咗機會比年青球員去發展所長，因為好少職業球隊會願意以U23球員為核心。自己會努力爭取出場機會，同埋踢出更好表現，去證明自己實力。」除年輕球員外，「U23聯隊」更會加入5名超齡球員，「世傑」相信這能令年輕球員「邊踢邊學」，從而加快進步。