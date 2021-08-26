國務院：廣東、香港、澳門合辦2025全運會

中國政府網周四（26日）發出公告，國務院辦公廳宣布，同意廣東、香港、澳門承辦2025年第15屆全國運動會（全運會）。

國務院辦公廳向體育總局、財政部、國務院港澳辦致函，表示關於2025年第15屆全國運動會請示已獲批准，將會由廣東、香港、澳門承辦，籌備和舉辦第15屆全國運動會的經費主要由廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府自籌，中央財政給予一次性定額補助。

體育總局、廣東省人民政府、香港特別行政區政府、澳門特別行政區政府要嚴格按照黨中央、國務院有關規定，結合當地經濟社會發展實際，堅持「簡約、安全、精彩」的辦賽要求，充分利用現有場館設施，嚴格預算管理，節約辦賽成本，嚴格控制規模和規格，全力做好新冠肺炎疫情防控工作，共同組織好第15屆全國運動會。

全運會於1959年創辦，每4年一度，早期只在北京舉辦，後來由北京、上海、廣州三地輪流舉辦，比賽項目與奧運會大致相同，共34大項，包括非奧運項目武術比賽，至2005年改在其他省市舉辦，2017年天津全運再增設群眾賽事活動項目，不過下月舉行的陝西省全運因疫情原因，群眾賽事活動項目延期舉行。

廣東省曾主辦第6屆及第9屆全運，並曾於2010年主辦亞運會，舉辦大型運動會駕輕就熟。澳門方面，曾主辦過2005年東亞運動會。

至於香港，曾申辦2006年亞運會，但申辦失敗，2008年獲承辦北京奧運馬術項目，2009年主辦過東亞運動會，啟德體育園預計於2023年落成，到時或可舉辦部分全運項目。

對於香港有分承辦賽事，行政長官林鄭月娥表示歡迎：「能夠與廣東及澳門共同承辦2025年第15屆全運會，是繼香港在2020年東京奧運會取得歷史性佳績後，一項提振香港體育發展的重大舉措，我謹代表香港特區感謝中央政府的信任和支持。」

「由粵港澳三地聯合舉辦全運會意義重大，符合《粵港澳大灣區發展規劃綱要》構築休閒灣區和塑造健康灣區的目標。」

「由一個可容納五萬名觀眾的主場館、一個可容納一萬名觀眾的室內體育館及一個可容納五千名觀眾的公眾運動場組成的啟德體育園將於2023年落成啟用，加上已多次舉辦國際賽事的香港單車館和其他體育設施，足為香港參與主辦第15屆全運會提供基礎。香港特區政府會全力以赴，根據中央堅持『簡約、安全、精彩』的辦賽要求，與中央有關部委丶廣東省及澳門特區政府緊密合作，做好籌備工作。」

香港東京奧運代表團團長貝鈞奇表示：「好開心香港可以合辦全運會，對推廣體育發展有很大幫助，至於舉辦哪個項目仍未定，但希望舉辦港人喜愛的項目，例如單車，以及香港取得劍擊金牌的劍擊，希望有新劍擊館舉辦，並希望足球賽事都能在香港舉行。」