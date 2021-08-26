周五凌晨歐協聯附加賽次回合賽事，英超勁旅熱刺返主場迎戰葡超球隊費利拿，想晉級就要全力收復首回合0比1落後失地。熱刺上仗派出大量後備應戰，回師主場預計會重新派遣主力上陣，好消息係王牌前鋒哈利卡尼剛宣布留隊，今仗可候命披甲，相信熱刺會力爭盡早打開紀錄穩定局面，半場主勝值博。（周五凌晨2時45分開賽）

熱刺喺英超開季連贏兩場，球員表現逐漸提升，雖然喺歐協聯附加賽首回合因大幅輪換，最終招致作客輸波，但3名新加盟球星基斯甸羅美路、拜仁基爾同高連尼經過上場熱身，應該會有更好作戰狀態。最重要係盛傳轉會嘅哈利卡尼，上場聯賽後備上陣，加上佢啱啱宣布留隊，今仗大有機會落場再顯身手。熱刺要收復首回合失地，預料會乘主場之利，務求盡早打開紀錄，避免僵持下陷入苦戰，早段勢必發動強攻。翻查紀錄，熱刺上季歐洲賽6仗主場，有5次半場領先，入局快值得信賴。

未抖夠作客更濕滯

葡萄牙嘅費利拿首回合喺主場表現突出，不過佢哋作客演出經常大打折扣，近3仗作客賽事全敗兼只入1球，而且距離上場聯賽只有3日，球員休息時間亦比熱刺少，加上要舟車勞頓，未必頂得住主隊狂攻，熱刺有望早早入波佔先機，要半場主勝啱數。