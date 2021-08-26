英格蘭點兵　連格班福特入選

9月國際賽檔期就快到，歐國盃亞軍英格蘭公布嚟緊世盃外大軍名單，前鋒班福特首次入選，連格、阿歷山大阿諾特獲重召，但係曼聯新星格連活特繼續被拒之門外。

由於拉舒福特手術後養傷需時，領隊修夫基在前鋒線上要填補空缺，大家以為佢會揀格連活特，但結果搵咗列斯聯射手班福特，亦係該27歲前鋒生涯首次入選三獅大軍，此外，愛華頓前鋒卡維特利雲亦獲徵召。

後防線上稍有改動，未有徵召芝維爾及賓韋特，中場菲爾科頓亦落選。英格蘭於9月有3場世盃外，分別作客匈牙利、主場對安道爾及作客波蘭。

門將

森莊士東(西布朗)、比克福特(愛華頓)、尼克普比

後衞

阿歷山大阿諾特(利物浦)、高亞迪(狼隊)、列斯占士(車路士)、哈利馬古尼(曼聯)、泰朗明斯(阿士東維拉)、勞基梳爾(曼聯)、史東斯(曼城)、捷比亞(馬德里體育會)、基爾獲加(曼城)

中場

祖迪比寧咸(多蒙特)、佐敦軒達臣(利物浦)、連格(曼聯)、美臣蒙特(車路士)、加雲菲臘斯(列斯聯)、迪格蘭賴斯(韋斯咸)

前鋒

班福特(列斯聯)、卡維特利雲(愛華頓)、基亞利殊(曼城)、哈利卡尼(熱刺)、布卡約沙卡(阿仙奴)、查頓辛祖(曼聯)、史達寧(曼城)