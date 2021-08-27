歐聯抽籤　利物浦惡鬥米蘭馬體會

歐聯32強分組賽抽周五(27日)凌晨於土耳其伊斯坦布爾舉行，其中重返歐聯居第4檔次嘅AC米蘭最終列入B組，將與馬德里體育會、利物浦及波圖爭出線，預料將出現困獸鬥局面。

今屆歐聯抽籤相當平均，各組普遍出現兩強對兩弱情況，惟獨B組有較大變數，利物浦、馬體會近年經常交鋒，前季馬體會淘汰紅軍出局，而利物浦對AC米蘭更是歐聯經典戲碼之一，2005年決賽紅軍反勝米蘭捧盃是最峰迴路轉決賽，今屆相遇勾球迷不少回憶，至於波圖是歐聯常客，在分組賽有力左右大局。

今季轉投巴黎聖日耳門嘅美斯，將在A組火併上屆亞軍、由哥迪奧拿領軍嘅曼城，是分組賽最矚目戲碼之一，兩隊都志切捧走歐聯，同組尚有RB萊比錫及布魯日，預計聖日耳門與曼城可手攜手出線。

衞冕球隊車路士落入H組，同組有祖雲達斯、辛尼特及馬模，以車路士實力，出線應無大問題。

反而曼聯出線有一定難度，在F組對手是維拉利爾、阿特蘭大及年青人，維拉利爾是其上屆歐霸盃決賽對手，曼聯在決賽互射12碼飲恨落敗得亞軍，在歐聯賽場將上演復仇之戰。

各個個人獎項方面，車路士門將艾度亞文迪獲選為最佳門將，最佳中堅是曼城嘅魯賓戴亞斯，車路士中場尼高路簡迪獲選最佳中場，多蒙特射手艾寧夏蘭特獲選為最佳前鋒，最佳教練是車路士主帥杜曹，最佳球員則由車路士中場佐真奴費路當選。

歐聯抽籤結果以下：

A組：曼城、巴黎聖日耳門、RB萊比錫、布魯日

B組：馬德里體育會、利物浦、波圖、AC米蘭

C組：士砵亭、多蒙特、阿積士、比錫達斯

D組：國際米蘭、皇家馬德里、薩克達、舒列夫

E組：拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、賓菲加、基輔戴拿模

F組：維拉利爾、曼聯、阿特蘭大、年青人

G組：里爾、西維爾、薩爾斯堡、禾夫斯堡

H組：車路士、祖雲達斯、辛尼特、馬模