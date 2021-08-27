班捷文文迪涉強姦被捕　曼城下令即時停賽

英超盟主曼城爆出醜聞，英國警方周四(26日)宣布，法國國腳班捷文文迪因涉及4宗強案同1宗性侵犯案件被檢控，周五(27日)會即刻上庭接受審訊，曼城亦發出聲明證實球員被捕消息，即時下令對呢位27歲球星停賽。

英國柴郡警方聲明話：「現年27歲男子班捷文文迪，被落案控告4項強姦同1項性侵犯罪，有關指控係由3名年齡超過16歲嘅投訴人提出，案發日期疑為2020年10月至2021年8月之間。班捷文文迪依家喺警局內被扣留，暫定周五會開庭審訊。」曼城隨即發出簡短聲明：「球會證實班捷文文迪被警方檢控，調查期間佢會停止比賽，由於案件已進入司法程序，會方唔會再有任何評論。」

班捷文文迪喺2017年由法甲摩納哥加盟，當時轉會費為破後衛世界紀錄嘅5,200萬鎊，雖然呢位左閘並唔係正選，但至今亦協助曼城拎過3次英超冠軍，今季社區盾同英超開咧戰對熱刺都以正選上陣。

班捷文文迪曾10次代表法國國家隊出賽，但冇份參加今夏歐國盃決賽周。英超今季開鑼前亦爆出震撼性醜聞，一名愛華頓球員被曼徹斯特警方控告性侵兒童，廣泛報道指涉案人為冰島國腳基菲爾施古臣。