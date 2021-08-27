何詩蓓ISL意大利站破50自亞洲短池紀錄

香港「混血飛魚」何詩蓓在東京奧運勇奪兩面銀牌後，香港時間周五凌晨於意大利拿不勒斯出戰國際游泳聯賽（ISL）今季首站賽事，首日即打破女子50米自由泳短池亞洲紀錄。

上季何詩蓓（Siobhan）在ISL與云云高手對戰，已展現世界級實力，9度打破亞洲短池紀錄，更在第6輪兩日贏得5項冠軍，獲選為該輪賽事最有價值泳手。今季Siobhan續代表Energy Standard，並於意大利站4X100米自由泳、50米自由泳及400米自由泳登場，首日奪得2亞1季。

何詩蓓在4X100米自由泳與瑞典名將史祖絲當、白羅斯的Anastasiya Shkurdai及美國的Madeline Banic組隊出戰，負責第一棒的Siobhan游出51秒79，Energy Standard最後以3分30秒85第2名完成，僅次於Toronto Titans，取得14分。

這位香港「飛魚」其後在非主項50米自由泳游出23秒75，雖落後隊友史祖絲當（23秒50）及波蘭的Katarzyna Wasick（23秒62）得第3名，但時間成功刷新短池亞洲紀錄，舊紀錄（23秒95）為日本抗癌泳手池江璃花子（2017年）及中國的朱夢惠（2018年）共同保持。

Siobhan同日在另一個非主項400米自由泳以4分01秒50第2名完成，時間比第1名的澳洲泳手Leah Neale慢0.21秒。不過賽事設有分段得分，Siobhan以首名完成100及200米，故取得額外分數共得13分，超前Leah Neale 2分。

ISL意大利站一連兩日於拿不勒斯舉行，首日賽事完成後，Energy Standard暫以262.5分，排4隊榜首。