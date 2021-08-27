告別電視台全職跳高　鄧伊程全運衝PB

曾是電視節目主持的香港跳高女將鄧伊程（Tiffany），今年毅然走出「公仔箱」成為全職運動員，短短兩個月就在3月的季前測試賽跳出1米77，刷新個人最佳成績。全國運動會即將在9月舉行，Tiffany在疫情下首次離開香港比賽，心情難免興奮：「非常之期待今次比賽！奧運見到很多人支持香港運動員，這是一股很龐大的力量，令我更有動力去追逐更好的成績。」 圖：許思彤、文：余樂詩

「之前見到好多女仔來這邊拍照，我也想去啊，但一直沒有時間……」Tiffany一邊滑電話，一邊凝視Instagram內各式各樣的「打卡照」。這天的訪問行程是先到咖啡店「chill吓」，然後到向日葵花海「打卡」，體驗一下香港女孩的「假期日常」。「我帶了傘子，待會可以當props（道具）。」她喜孜孜地說，然後從手袋中拿出另一個「props」，將墨鏡架在頭上，整個造型再添陽光氣息。

有過兩年幕前經驗的她，走進花田之中駕輕就熟擺出各種「甫士」，拍攝過程相當順利。「夠鐘啦！」負責人說。但現場的人仍不願離開，盡情用日落背景作「最後衝刺」，前方的女子更索性坐在泥地上，擺出「吉祥臥」的姿勢自拍，令我們哭笑不得。

放假最想「宅」在家

鄧伊程自1月任全職跳高運動員後，一星期6日在體院訓練，像今日這樣「玩」大半天幾乎沒有可能。由於她每日都有規律的行程，即興約她，得到的答覆自然也是「不」，她半開玩笑地說：「朋友想約我的話，最好提早兩個星期前預約吧！」話畢，她再喝一口Matcha Latte，一臉滿足。她續說：「好多人以為我喜歡出去玩，但其實我寧可留在家，爭取休息時間。練習已經好辛苦，精神上真的好累，所以放假我很少約人，在家hea一日和家人聊聊天已經很開心。」

Tiffany從小已是一個「大忙人」，小學放學後要參加田徑、游泳訓練，周末就要去打籃球、騎馬、跳舞、鋼琴、大提琴、合唱團。不過上了中學之後，她決定仿效媽媽，專注跳高。「跳高好特別，直到現在我都好喜歡。跳高比賽好似一場心理戰，每次比賽有3次跳，但每次我都要對自己說，這是最後機會，給自己一個動力去做到最好。」她說，其實早在18歲加入電視台前，已經有轉全職的念頭：「要更上一層樓，就一定要全心全意投入其中。」住所離體院路程較遠，來回需時3小時，她說轉全職後，終於不用頻撲：「最大得著是有充足的休息。教練都覺得我的狀態比以前好，以前練習都累得眼都張不開，現在每次練習都好精神、好集中。」

退役後先考慮重返娛圈

事實上轉全職之後，她的成績有明顯進步，季前測試賽跳出1米77，兩年來首次刷新個人最佳（PB）。努力得到回報，她慶幸下了這個決定：「值得。」現時她在浸會大學修讀體育及康樂管理，來年即將畢業的她認為，運動員的身份使她比同齡的人更清楚自己的路：「這個身份很特別，不是人人都可以做到。正當其他人擔心畢業後要做什麼工作，我就沒有這方面的煩惱，因為運動員還有很多目標要追逐。」她坦言，為了專注跳高事業，放棄了拍劇的機會，但畢竟運動員生涯不長，她不想讓自己後悔：「退役後再考慮在這行發展吧。」「到時想拍什麼節目？」我問。她想了一想，說：「我想拍旅遊節目！沒有budget限制的話，我想回到出生地美國，『自肥』一下，哈哈！」

9月戰全運需隔離21日 買器材練體能望破PB

21歲的Tiffany下月將與楊文蔚及張靜嵐出戰陝西舉行的全運會，3人正於內地隔離。由於按規定要隔離21日，Tiffany透露，她們已購入啞鈴等健身器材，盡量維持體能：「這兩年沒有出去比賽，所以好期待全運會！自己最近狀態都非常好，希望可以PB吧。」奧運期間，Tiffany和很多人一樣，有空就看直播，意大利與卡塔爾選手克服傷患，雙雙贏得跳高冠軍，令她相當感動及鼓舞，見到香港運動員受到廣大市民支持，更令她燃起鬥志：「在香港做運動員很辛苦，特別要兼顧讀書，但我知道很多人支持香港運動員，所以就算累，都覺得開心，希望可以爭取好成績。」

鄧伊程Tiffany

項目：田徑（跳高）

出生日期：1999年10月12日（21歲）

焦點成績：

季前田徑測試賽2021－女子跳高冠軍（1米77）

香港田徑系列賽2019－系列賽三：女子跳高冠軍（1米72）

香港田徑系列賽2018－系列賽二：女子跳高亞軍（1米71）

2015年第一屆全國青年運動會：女子跳高第13名（1米65）