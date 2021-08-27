【德甲】賀芬咸唔赦多蒙特
2021年08月27日 13:02
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周五深夜德甲獨腳戲，多蒙特主場迎戰賀芬咸，多蒙特近期連吞敗仗，表現令人失望，繼德超盃不敵拜仁慕尼黑之後，上場聯賽再以1比2輸埋畀弗賴堡。相反賀芬咸表現就好好多，開咧2戰取1勝1和，其中前鋒卡拉馬歷就貢獻咗4次助攻。回顧往績，兩隊近7次正面交鋒，賀芬咸取3勝3和，只係輸過1次，同多蒙特有得打，呢場有機會再搶分，讓球客勝博得過。 名家：臻贏特
直播表
周六0:00am 俄超 莫斯科戴拿模 對 莫斯科火車頭
有線662、602台
周六0:30am 意甲 烏甸尼斯 對 威尼斯
now 638、有線654、614台
周六0:30am 德乙 紐倫堡 對 卡爾斯魯厄
OnTV東網
周六2:00am 西甲 馬略卡 對 愛斯賓奴
now 632
周六2:45am 意甲 維羅納 對 國際米蘭
now 638、有線654、614台
周六2:45am 英甲 伯頓 對 車頓咸
有線662、602台
周六3:00am 法甲 南特 對 里昂
now 639/714、有線655、615台
周六4:15am 西甲 華倫西亞 對 艾拉維斯
now 632
周六8:30am 美職 奧蘭多城 對 國際邁亞密
now 639、有線655、615台