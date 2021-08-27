協會將完成任務　郭嘉諾對球員落班仍感擔心

足總剛宣布組成「U23聯隊」參戰來季港超聯，惟暫時仍未落實球員名單等詳情，香港職業足球員協會（HKPFA）周五（27日）續安排操練，前天水圍飛馬主教練郭嘉諾表示協會即將完成任務，惟他卻擔心球員最終能否順利落班，更提議「U23聯隊」可加入外援提高競爭性。

「U23聯隊」只邀請5名超齡球員加入，更有傳可能會由超聯其他球隊外借，郭嘉諾坦言部分球員已經放棄職業足球：「老實講今日有啲球員已經無嚟，包括最出名兩個陳廣豪、劉浩霖，自己都好失望，尤其『廣豪』我都擺咗好多心機落去，但我都明佢哋情況，就算今年得咁下年又點，真係睇唔到個前景。」

雖然一班U23球員下季很大機會續戰超聯，惟「郭sir」卻指自己仍然擔心：「我驚佢哋仲要試腳，可能依家揾左班人但係咪真係確定咗呢，依個都係球員最大顧慮。」對於這支球隊能否如足總所指維持大約3年，「郭sir」承認有保留：「每年要揾唔同球員囉，或者取消『菁英盃』先可以維持到，如果唔係每年都會有班新球員突然出嚟，但可能對上幾年佢哋都未必踢緊波，而之後一兩年又超齡無得踢，另外失業球員同時又繼續失業。」

「U23為骨幹依樣野係好，但其實可以加外援，以前港菁都有加，起碼競爭性大啲，球迷入場睇都覺得質素好啲啦！」「郭sir」承認「U23聯隊」的構思不俗惟仍有改善空間。他預計HKPFA下星期仍會繼續舉行1-2課操練，但相信即將踏入尾聲：「基本上我哋已經完成任務，但據我所知港會仲喺夜晚先練到波，有啲球員都問咁日頭可唔可以繼續嚟練，自己之後會再同協會傾。」

「可唔可以話全部揀哂依隊波啲人呢，我當然無依個權利決策，隊波係由足總負責，喺其他球隊借兵或者喺依到揀都係佢哋諗法，但我角度梗係希望再容納多啲失業球員啦。」身為球員協會召集人之一兼足總董事陳志康無奈地表示。

「Cow sir」認為「U23聯隊」的成立絕對是好事，但需從中取得平衡：「要平衡業界就業情況都好重要，依到超過23歲嘅失業球員其實唔少，但名額得5個同時佢哋又唔係無能力，我覺得好可惜囉，尤其可能一啲外借球員本身喺原本球隊都有出場機會。」