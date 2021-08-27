C朗投城在即被翻舊帳：「永遠唔去曼城！」

葡萄牙巨星C朗拿度轉投曼城好事近，據報佢經理人佐治文迪斯，周四(26日)已經同曼城就個人條件達成協議，依家只等祖雲達斯同曼城就轉會費達成共識，普遍估計問題唔大，呢單世紀轉會已進入最後倒數。不過曾效力曼聯6年嘅C朗，投「城」前就被被翻舊帳，指佢曾經誓神劈願話過「永遠唔去曼城」，難怪被曼聯迷視為反骨仔。

C朗喺2003年至2009年間效力曼聯，係「紅魔鬼」傳奇球員，佢09年曾經喺訪問入面被問到會唔會去曼城，當時C朗回答：「永遠都唔會！曼城有好多好球員，可能會成為曼聯、阿仙奴、車路士嘅威脅，但我完全冇興趣，我只係想為皇家馬德里效力，或者巴塞隆拿、華倫西亞呢啲球隊。」

去到2013年，皇馬同曼聯喺歐聯交鋒前，C朗又再提到去曼城嘅問題：「效力曼城而唔係曼聯？我唔會咁做，因為我嘅心喺曼聯。因為曼聯，效力曼城會係非常非常非常困難。」再到2015年，C朗就話：「你覺得我30歲仲會因為金錢而改變睇法？我唔會。如果要錢我可以去卡塔爾，佢哋可能有錢過曼城，但我踢波係為激情而唔係為錢。」