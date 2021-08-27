港超聯　金承龍歸隊　理文友賽不敵冠忠南區

備戰新賽季港超聯的理文和冠忠南區，周五（27日）假賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）舉行友賽，結果有多位新兵壓陣的南區，憑簡嘉亨和鞠盈智的入球，在大雨中以2比0擊敗有部分主力缺陣的理文。

今仗是理文季前第一場友誼賽，球隊派出新兵迪高坐鎮中場，頂替今場與基華尼頓一起被收起的顏樂楓；至於季前大舉增兵的冠忠南區，為磨合陣容，至今已經進行多場熱身賽，包括曾與標準流浪和傑志「拍跳」，今場多位新加盟球員都有分擔正，包括盧斯安奴、杜度、翟廷峯、鞠盈智、鄭展龍和簡嘉亨等。

比賽分三節進行，每節約30分鐘，已踢過兩場熱身賽的南區，比賽早段明顯更早入局，多次創造出埋門機會，其中簡嘉亨就曾與入球非常接近，可惜未能好好把握。比賽中段，理文開始站穩陣腳，組織出多次反擊攻勢，更一度對南區後防形成圍攻態勢，惟箭頭人物洛迪古斯未能將機會轉化成入球。最後一節，理文派出翁煦濤以及多位由年輕小將應戰，南區趁機加強攻勢。鄭展龍右路妙傳，讓史堤芬彭利拿成功殺入禁區落底傳中，再由簡嘉亨接應撞射得手，打破場上僵局。其後南區獲得禁區頂罰球機會，鞠盈智操刀彎過人牆射入，為南區鎖定2比0勝局。

賽後理文主教練陳曉明，表示今場比賽目標旨在提升球員狀態：「始終第一場友誼賽，比賽感覺係唔夠強，行軍唔夠快，加上主力基華尼頓和顏樂楓冇踢，需要重拾返球隊狀態同默契。」「曉明Sir」亦認為今場比賽一班小將獲得難得實戰機會，並不忘寄語他們要繼續努力。

值得一提，南韓鋒將金承龍早前假期完畢後回港，並已經歸隊，是日友賽「承龍大哥」雖然沒有披甲上陣，但亦有在場邊觀戰。剛剛完成21日隔離的金承龍，透露自己是日接種了新冠疫苗，直言身體感到疲倦，但對能夠重返球隊感到非常興奮：「我需要啲時間恢復狀態，但返到嚟係好開心。嚟緊最緊要係亞協盃嘅賽事，希望可以用我過往喺亞洲賽嘅經驗，幫助到球隊。」

至於南區主教練列文，則大讚新加盟球員的表現：「我哋有好多新兵加盟，需要時間建立默契，但已經初步喺比賽中，睇到球隊訓練嘅成果；好幾位新兵多都有豐富經驗，至於鄭展龍雖然比較後生，但都曾經踢過亞冠盃，佢哋係加強咗球隊嘅實力。」