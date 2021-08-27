歐霸盃抽籤　李斯特城韋斯咸走到幾遠？

歐霸盃32強分組賽周五(27日)進行抽籤，兩支英超球隊李斯特城同韋斯咸對手確定，雖然對手唔算太強，但比賽路途比較遙遠，增加出線難度。

李斯特城被編入C組，同組有實力分子拿玻里，以及遠在東歐嘅莫斯科斯巴達及歷基亞。拿玻里以往係歐聯常客，今季參加歐霸盃級數高人一等，係李斯特城爭出線嘅最強對手。至於同組另兩隊，作客係一大考驗。

現時排英超榜首嘅韋斯咸列入H組，最強對手係上屆8強分子薩格勒布戴拿模，至於亨克及維也納迅速實力一般，韋斯咸出線難度不大。

至於上屆歐霸盃最佳球員，由冠軍隊伍維拉利爾前鋒謝拉特摩蘭奴當選，其得票壓倒曼聯兩大球星般奴費南迪斯及卡雲尼，得獎實至名歸。

歐霸盃抽籤結果：

A組：里昂、格拉斯哥流浪、布拉格斯巴達、邦比

B組：摩納哥、燕豪芬、皇家蘇斯達、格拉茨

C組：拿玻里、李斯特城、莫斯科斯巴達、歷基亞

D組：奧林比亞高斯、法蘭克福、費倫巴治、安特衞普

E組：拉素、莫斯科火車頭、馬賽、加拉塔沙雷

F組：布拉加、貝爾格萊德紅星、盧多格德斯、米迪蘭特

G組：利華古遜、些路迪、貝迪斯、費倫斯華路士

H組：薩格勒布戴拿模、亨克、韋斯咸、維也納迅速