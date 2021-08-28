C朗或失金「7」招牌 可能改着呢個號碼

葡萄牙巨星C朗強勢回歸曼聯，佢將會着邊個球衣號碼，備受關注，由於紅魔鬼現時7號波衫屬於卡雲尼所有，意味C朗或無法着番呢件標誌性戰衣。英國傳媒指C朗可能仿傚美斯回歸初「衫」，改着喺母會士砵亭出道時嘅28號。

英國《每日郵報》指C朗如果要着曼聯7號球衣，只有兩個可能性，一係現時「魔7」卡雲尼離隊，一係呢位烏拉圭國腳同意讓出7號球衣，並要獲得英超賽會批准。

根據英超規定，球季開始之後唔可以更換球衣號碼，英超成立以來，亦從未試過批准球員喺球季開始後改換號碼，若然今次為C朗破例，將會創造歷史。

雖然7號屬於C朗個人標誌，但其實佢球員生涯都試過着其他號碼，包括效力士砵亭期間着過28號，2009年由曼聯轉投皇馬首季，由於7號仔魯爾仍然在陣，佢揀着9號變「C9」。另外，C朗踢葡萄牙國家隊初期着17號，因為7號屬於老大哥費高所有。

睇番曼聯現時球衣分配，7號係卡雲尼，9號係安東尼馬迪爾，17號係費特洛迪古斯，28號暫時懸空，難怪英國傳媒認為C朗好大機會着28號。

阿根廷球王美斯早前由巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門，由於唔想搶走老友尼馬嘅10號球衣，所以揀着初出道時着過嘅30號。