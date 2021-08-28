國際米蘭「神簽」　新兵首仗即入2球

周六(28日)凌晨意甲，上季冠軍國際米蘭雖然上半場落後1球，但換邊之後，憑新加盟嘅祖亞昆哥利亞後備上陣，個人梅開二度，以3比1反勝維羅納。國米開季後2場聯賽，3位新兵都取得入球，今夏簽人眼光獨到。

國際米蘭今場開賽15分鐘，就被維羅納中場艾雲伊歷射破大門，要等到下半場初段先至靠拿達路馬天尼斯近門頂入扳平。

不過，今場主角係另一位阿根廷前鋒祖亞昆哥利亞，佢喺74分鐘入替拿達路馬天尼斯，僅過9分鐘就接應右路傳中頂入反超前2比1，踢到補時射成3比1完場。

27歲嘅祖亞昆哥利亞開賽前1日，先至由拉素加盟國際米蘭，迅速融入球隊，實在令人驚喜。事實上，國米新帥施蒙尼恩沙基之前執教拉素，一直非常重用祖亞昆哥利亞，深知呢位前鋒有質素，所以帶埋佢過檔國米。

值得一提，國米上場意甲對熱拿亞，2位新兵查漢奴古、迪斯高都有波入，今場輪到祖亞昆哥利亞發威，加盟首場即梅開二度，可見球隊增兵策略非常成功，即使出售盧卡古、阿舒拉夫都冇影響。