何詩蓓ISL 100、200自封后

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）在國際游泳聯賽（ISL）意大利站再有好表現，首日打破50米自由泳亞洲短池紀錄後，次日再贏下100米自由泳及200米自由泳冠軍。

2021國際游泳聯賽（ISL）首站一連兩日於意大利拿不勒斯舉行，這個職業泳賽是何詩蓓在東京奧運贏得兩面銀牌後首個賽事。代表Energy Standard的Siobhan今日（28日）凌晨出戰次日賽事，分別在100米自由泳（51秒22）及200米自由泳（1分52秒88）封后，為泳隊取得22分。

值得一提的是，今次是擁有200自ISL紀錄的Siobhan第10次贏得該項目冠軍。上季Siobhan展現強勁爆發力，分別5次及4次打破100自及200自短池亞洲紀錄，其中100自游出50秒94，時間為史上第3快。

同日Siobhan出戰3回合的連續淘汰賽（Skins Race），首回合游出23秒91，在8名選手中得第2名，僅次於波蘭的Katarzyna Wasick（23.64）；4人被淘汰後，Siobhan在次回合以24秒40、第3名完成，無緣決賽。

總結首站賽事，Siobhan贏得2冠、2亞、2季，協助 Energy Standard 以511.5分排4隊榜首。