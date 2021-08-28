港超聯　播磨浩謙隨晉峰試腳

為備戰港超聯新球季，周六（28日）早上東方龍獅與晉峰假將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）進行友賽，最終晉峰憑卡爾特納、費利浦薩兩名外援各入一球，以2比1險勝東方。

東方龍獅上周已與標準流浪進行熱身賽，而晉峰則首度進行正式賽事。雙方今仗皆排出強陣，東方前線由3名新加盟球員朱偉鈞、孫銘謙及米基爾負責攻堅，林恩許、林柱機則墮後一格支援；至於晉峰則由正在跟操的播磨浩謙擔任正前鋒，費利浦薩及黃偉國踢兩翼，一眾新球員葉卓文、林樂勤等先列後備。

東方龍獅上半場形勢較佳，惟先取得入球一方卻是晉峰，卡爾特納前場截得皮球後一射入網，領先1比0，東方之後更有外援米基爾射門後拉傷肌肉，由梁振邦入替。上半場尾段費利浦薩右路推大位勁射破網，晉峰半場領先兩球。易邊後兩隊均作出輪換，球場亦同時落下大雨，雙方陷入膠著狀態，東方龍獅尾段憑王力威右路傳中，令對方後衞陳敏鎧擺烏龍，將比數改寫成1比2完場。

今仗為晉峰季前第一仗正式賽事，球隊起用了24名球員，總教練何信賢對球員表現感到滿意：「狀態慢慢有同埋部分球員明顯進步咗，今場球隊夠膽係中場造波，不過對方始終下半場無用外援，加上又踢3後防令我哋有多啲空位，但起碼有優勢個陣我哋都做到要求。」「何sir」表示接下來尚有3仗熱身賽，包括北區、港會及大埔。

至於東方龍獅雖然落敗，惟主教練盧比度卻樂於看到球隊的不足之處，他承認球員有倦意但讚賞他們仍竭盡全力作賽，希望接下來的熱身賽能夠維持球員健康及尋找最佳陣容，迎接即將舉行的「菁英盃」及聯賽賽事。另外Chino透露艾華頓傷勢不輕，仍需一段時間才能完全康復，而上仗熱身賽傷出的黃威則養傷4星期，至於費蘭度就即將復出，預料很快便可投入操練。