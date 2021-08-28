周末好波連場！皇馬拜仁祖記大晒冷

周末好波連場，包括西甲大戰，貝迪斯主場迎戰皇家馬德里，貝迪斯上場聯賽主場憑桑美占美利斯入波，1比1打和卡迪斯，開季2場全部和哂，球隊呢2場都係失波先，今場後防再唔集中啲，隨時畀皇馬大開殺戒。

皇家馬德里上場聯賽作客亦以3比3打和利雲特，痛失2分，雲尼斯奧斯祖利亞狀態火熱

近2場攻入3球，勢成球隊入波關鍵。

皇馬開季至今攻力強勁，2場加埋入咗7球，雙方近5次喺貝迪斯主場交手，全部總入球都係3球或以上中位數2.5球入球大有計。

直播表

周六5:00pm 日職 神戶勝利船 Vs FC東京

有線662、602台

周六6:00pm 日職 橫濱水手 Vs 鹿島鹿角

有線664、604台

周六6:00pm 南職 全北汽車 Vs FC水原

無綫myTV SUPER

周六7:30pm 英超 曼城 Vs 阿仙奴

Now621、611

周六7:30pm 英冠 打比郡 Vs 諾定咸森林

有線662、602台

周六9:30pm 德甲 奧格斯堡 Vs 利華古遜

香港國際財經台、有線662、602台

周六10:00pm 英超 韋斯咸 Vs 水晶宮

Viu TV 96台、Now621

周六10:00pm 英超 諾域治 Vs 李斯特城

Now622

周六10:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 賓福特

Now623

周六10:00pm 英超 白禮頓 Vs 愛華頓

Now624

周六10:00pm 英超 紐卡素 Vs 修咸頓

Now625

周六10:00pm 英冠 班士利 Vs 伯明翰

有線664、604台

周六11:00pm 西甲 切爾達 Vs 畢爾包

Now632

周日0:30am 英超 利物浦 Vs 車路士

Now621、611

周日0:30am 意甲 拉素 Vs 史柏斯亞

Now638、有線654、614台

周日0:30am 意甲 阿特蘭大 Vs 博洛尼亞

Now639、有線655、615台

周日0:30am 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 哈化柏林

香港開電視77台、有線661、601台

周日1:30am 西甲 艾爾切 Vs 西維爾

Now632

周日1:30am 西甲 皇家蘇斯達 Vs 利雲特

Now633

周日2:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 安玻里

Now638、有線654、614台

周日2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 拖連奴

Now639、有線655、615台

周日3:00am 英冠 彼德堡 Vs 西布朗

香港開電視77台、有線661、601台

周日4:00am 西甲 貝迪斯 Vs 皇家馬德里

Now632、611

周日7:00am 美職 FC洛杉磯 Vs 洛杉磯銀河

Now638、有線654、614台

周日7:30am 美職 紐約城 Vs 新英倫革命

Now639、有線655、615台

周日9:00am 美職 肯薩斯體育會 Vs 科羅拉多急流

Now638、有線654、614台

周日9:00am 美職 侯斯頓戴拿模 Vs 明尼蘇達聯

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