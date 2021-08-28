激戰打孖嚟！利物浦回穩強細鍊車

英超重量級大戰，由「紅軍」利物浦主場惡鬥「藍戰士」車路士。兩隊開季同樣兩連勝兼保持清白身，攻守表現一樣咁頂級。正所謂高手過招唔會亂攻，佢哋近4次對碰3次開2球或以下，2.5球入球細值得睇好。（Now 621及611周日凌晨零時30分直播）

VVD復出穩定性大增

利物浦開季連勝諾域治及般尼，雖然對手實力較弱，但最重要係佢哋防守重回正軌。事實上「紅軍」上季大部分時間受後防傷兵問題困擾，搞到聯賽衞冕失敗，總算保住歐聯資格。

今季球隊捲土重來，華基爾雲迪積克（VVD）復出後雖未回復最佳水平，但佢拍住祖爾麥迪比足以令防線穩定性大增，等閒對手想攻陷佢哋唔係易事。

車路士頭兩仗連勝水晶宮及阿仙奴，同樣不失一球，共通點係兩場同屬「倫敦打吡」，今場佢哋首次離開倫敦作戰，不過以杜曹戰術嘅穩定性，影響唔會好大。

車路士本身防守堅固，前鋒線亦獲盧卡古回巢，呢位比利時前鋒與VVD嘅大鬥法，勢成賽事焦點。睇番兩軍近4次交鋒，3次開2球或以下，足見高手過招穩陣行先，今場入球唔會多。