狂吞曼城5蛋　阿仙奴開季3連敗0入球

周六英超早場大戰，曼城主場迎戰阿仙奴。曼城開賽初段閃電領先2球，最終以5比0大炒大部分時間10人應戰嘅阿仙奴，哥迪奧拿向徒弟阿迪達顯示執教功力。至於阿仙奴開季3連敗兼未入1球，繼續刷新隊史最差紀錄。

曼城今仗擺無鋒陣，費倫托利斯任「假9」，奇雲迪布尼因傷缺陣，但中場人腳仍充裕。阿仙奴縮後嚟踢，前面奧巴美揚單箭頭，哥林張伯斯、哥拉辛拿斯及洛賀丁打3中堅。

開賽7分鐘曼城即打破缺口，根度簡接應加比爾捷西斯右路傳送頭槌先開紀錄，13分鐘費倫托利斯在對方解圍大漏下再建一功，「藍月亮」早段領先2球，阿仙奴似乎未瞓醒。

雖然門將艾達臣摩拉斯兩度賣弄腳法幾乎送禮，但阿仙奴均告錯失。35分鐘格列沙加雙腳剷波剷中祖奧簡斯路，被直接紅牌驅逐，此時部分「廠迷」起身離場。打少個嘅阿仙奴完半場輸多粒，43分鐘加比爾捷西斯近門射成3比0。

曼城下半場繼續搶攻，53分鐘洛迪卡斯簡迪地波死角入網贏到4比0，此時甚至有阿仙奴球迷參與慶祝。其後曼城再換入史達寧及馬列斯繼續圍攻，最終83分鐘費倫托利斯頭槌埋齋，曼城贏5比0完場。