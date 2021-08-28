3X3籃球賽　靈安及GDP齊打入決賽日

「Red Bull Half Court三人籃球賽」今日(28日)在九龍灣啟業邨籃球場舉行最後一天初賽，男子組決賽日參賽席位全部揭盅。

為體現街頭籃球精神，「Red Bull Half Court三人籃球賽」在多個基滙資本民坊旗下、別具特色的屋邨球場舉行，今日的最後一天初賽在九龍灣啟業邨籃球場舉行，24支參賽隊被分成6個組別進行單循環賽，小組首兩名隊伍晉級第2圈、共3個組別的單循環賽。第2圈每組首兩名可獲得決賽日席位，至於最後1個名額，則會由其餘成績最佳的隊伍獲得(以得勝場數及Own the Court積分計算)。最後7個決賽日名額分別由靈安、GDP、Hign Elbow、康仁鼎盛、VP、九龍城區康體會、Speed Star獲得。

「Red Bull Half Court三人籃球賽」決賽日將於屯門H.A.N.D.S籃球場舉行，23支初賽日晉級球隊將與上屆冠軍，爭奪男子組錦標，同日將進行女子組賽事，參賽隊伍共12支，男、女子組冠軍球隊將獲港幣20,000元獎金。

女子組賽事，上屆冠軍隊RBHK由於其中成員李祉均在內地訓練，她的隊友卓婷、王家怡、陳偉萍將會拆伙、另組球隊出戰。卓婷今年改與甲組聯賽隊友及朋友組隊，她指出今年女子組的競爭會比上屆激烈，因為不少球隊都有港隊或甲組球員，好像陳愛華、朱巧兒等。對於奪取冠軍的信心，她指出：「3人籃球節奏快、變數多，所以很難估計，我們會儘力打好每場賽事。」