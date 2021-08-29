食紅牌+罰12碼　車路士遭利物浦逼和

周日(29日)凌晨英超「紅藍大戰」利物浦主場對車路士，戰況峰迴路轉，車仔右後衞列斯占士由功臣變罪人，佢貢獻助攻，幫球隊先開紀錄，但之後卻喺禁區用手護空門，被罰紅牌趕出場，兼連累車路士被判罰12碼，最終打和1比1。

利物浦挾主場之利，佔有較多攻勢，但車路士勝在效率較高，踢到22分鐘就入波，列斯占士開出角球，由夏維斯頂入。

列斯占士繼上場對阿仙奴1射1傳之後，連續2場有助攻，但呢位21歲英格蘭國腳喺上半場補時，犯下錯誤，情急之下用手護空門，球證睇完VAR之後，直接出示紅牌將列斯占士趕出場，兼判罰12碼，利物浦由穆罕默德沙拿主射入網扳平1比1。

由於列斯占士被逐，車仔主帥杜曹被逼變陣，用中堅堤亞高施華入替夏維斯，變相2位創造入波嘅功臣一齊離場，中場尼高路簡迪因傷被換走。

幸好車路士門將艾度亞文迪表現大勇，今場有6次成功撲救，係佢加盟車仔以來，單場最多撲救嘅比賽，雙方下半場未能再增添紀錄，打和1比1。

賽後車路士領隊杜曹話：「我唔知呢張紅牌判得啱唔啱，總之唔係太滿意球證嘅判決，但我冇必要去怪責佢，我唔鍾意一早踢少1人，打亂部署，今場波非常難踢，我用5後衞陣式去壓縮利物浦嘅進攻空間，踢少1人之後更加困難，最後5分鐘，我一直祈禱希望可以守和，幸好做得到。」