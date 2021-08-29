【賽後解碼】盧卡古遇強即屈 被VVD封殺

英超利物浦對車路士之戰，雙方守攻大將華基爾雲迪積克(VVD)同盧卡古正面交鋒，成為焦點及勝負關鍵，結果VVD走出傷患陰霾，完美凍結盧卡古，令呢位比利時射手全場只有18次觸球，屬於兩隊掂波次數最少嘅正選球員。

盧卡古上場對阿仙奴，回歸車仔首仗就入波，但今場遇上「剋星」華基爾雲迪積克，立即踢到隱形，唔好話要射門，連掂波機會都唔多，只有18次觸球，仲少過雙方門將艾利臣比加、艾度亞文迪。

身高1米90嘅盧卡古一向恃高大、強壯嘅身型衝擊對手防線，但VVD身高亦達到1米93，比「渣古」更加高大，高空波方面已經完封盧卡古，加上位置感強，出腳攔截準繩，更加令「渣古」英雄無用武之地。

事實上，盧卡古已連續6次對住VVD鎮守嘅防線，都未能取得入球，亦係車仔今場未能增添紀錄嘅原因之一。

盧卡古一向有「魚腩殺手」之稱，對住弱隊入好多波，但遇上強隊就冇作為，睇來佢今次回巢車路士，都仲係冇改變呢個弊病。