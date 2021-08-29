連挫烏克蘭及美國　港輪椅劍隊闖女花團體4強

擁有7面金牌的香港「輪椅劍后」余翠怡，周日再拍住隊友鍾婉萍及吳舒婷出戰東京殘疾人奧運會女子花劍團體賽，小組首戰對住女重團體銀牌得主烏克蘭爭持相當激烈，港隊在幾次落後下力追，以45比34取勝，隨後面對美國再以45比14大勝，連勝兩仗篤定出線4強，下仗對意大利爭小組首名。

被視為香港獎牌希望輪椅劍擊隊，日前在女重團體賽與獎牌擦身而過，最終獲得第4名，三位女將再次拍住上出戰花劍團體項目，小組首仗面對烏克蘭勁旅開局已落後0比5，繼而余翠怡第二場登場即交出一個「10比1」反擊，為港隊反超前，隨後烏克蘭再次強攻後，與港隊互相拉据，吳舒婷與余翠怡保持強勢，分別取得7比1及9比2，再重奪主導權，最終以45比34在花劍團體首戰旗開得勝。

港隊稍後面對美國一直盡顯強勢，吳舒婷、余翠怡及鍾婉萍上陣均分別全取5分，第一回合已將比數拋離至15比1，即使屬於輪椅劍擊A級美國運動員積遜對住香港的B級運動員鍾婉萍稍為取得優勢，一度取得10比5將總比數拉近，但港隊三名女將往後賽事不停「派蛋」之下，以45比14輕取美國，迎來兩連勝，基本上取得小組首兩位出線4強的資格，而跟住將面對意大利，爭逐小組首名席位。港隊對意大利之後，將於今日下午2時爭逐準決賽。

此外，另一位香港獎牌希望梁育榮亦已在硬地滾球混合BC4級個人賽的小組亮相，並輕鬆以14比0大勝巴西的山度士。至於在游泳方面，陳睿琳於女子SB14級100米蛙泳初賽游出1分25秒02，刷新個人最佳時間，總排名第11位，無緣決賽。