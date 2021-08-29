後C朗時代　祖雲達斯衰到輸畀新升班球隊

C朗宣布離開祖雲達斯之後，呢支意甲勁旅再遭受沉重打擊，喺周日(29日)凌晨聯賽，主場大熱倒灶，以0比1不敵新升班球隊安玻里，爆出11倍超冷客W。祖雲達斯創下近6年最差開季成績，新帥阿里基回巢之後，日子相當難捱。

祖雲達斯冇咗C朗，教練阿里基今場排出4312陣式，用保羅戴巴拿、費達歷高基艾沙踢雙前鋒，韋斯頓麥堅尼出任進攻中場，但效果欠佳，更於21分鐘被安玻里前鋒文古素近門射入。

阿里基下半場一開波就換入前鋒艾華路莫拉達搏殺，但呢位西班牙國腳威脅有限，新兵文路爾盧卡迪利亦後備上陣，仲有1次新門剷射，可惜唔中目標。最終安玻里創出今季意甲最大冷門，相隔近22年之後，再次喺聯賽擊敗祖雲達斯。

祖雲達斯今季意甲只有1和1負，成為自2015/16年球季之後，最差開季成績，阿里基一向被指重視整體戰，唔鍾意C朗呢種核心球員，當全世界以為C朗離隊後，阿里基可以率領祖記重回昔日光輝歲月，估唔到依家一盤冷水照頭淋。