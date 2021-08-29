羅拔佬轟入成「仁」300球　效率勝美斯

周日(29日)凌晨德甲，拜仁慕尼黑終於重拾王者本色，主場以5比0大勝哈化柏林，羅拔利雲度夫斯基上演帽子戲法，佢為拜仁上陣333場正式賽事，累積入301球，成為現役球員之中，為一支歐洲球隊入波「300+」效率第2高嘅球員，僅次於C朗，並高過美斯。

開波6分鐘，拜仁就由湯馬士梅拿打開紀錄，18歲小將穆斯亞拿亦建一功，主角羅拔利雲度夫斯基包辦另外3球，亦係呢位33歲波蘭國腳第15次喺德甲上演帽子戲法，僅次於早前過身嘅名宿梅拿(31次)。羅拔佬已連續16場正式賽事為拜仁入波，追平梅拿嘅紀錄。

另外，羅拔利雲度夫斯基僅用333場比賽，就為拜仁射入300球，現役球員之中，僅次於C朗，呢位葡萄牙球星效力皇馬期間，踢288場就入到300球。阿根廷球王美斯為巴塞上陣365場，先至入到300球。

值得一提，羅拔利雲度夫斯基喺30歲之前，踢257場德甲入180球，踏入30歲之後，踢96場德甲入102球，可見佢年紀大咗，反而入球率更高，同C朗一樣都係「逆齡生長」。