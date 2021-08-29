留名睇哈利卡尼今晚狂數胡

2021年08月29日 14:02
  • 東網電視
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    (Getty Images)
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    熱刺前鋒哈利卡尼日前宣布留隊之後，終於可以專心為球隊搏殺，呢位英格蘭國腳上場歐協聯附加賽次回合，正選上陣梅開二度，狀態非常勇猛，預料周日(29日)晚英超主場對屈福特，將會繼續擔正，入波陸續有來。(Now 621周日晚9時直播)
    紐奴上任後實而不華
    熱刺喺新領隊紐奴上任後，球隊踢法變得實而不華，減少無謂體力消耗。今季獲得重用嘅中場迪利阿里表現突出，哈利卡尼日前更於社交網發文，明確表示今夏會留效熱刺，有多個利好因素同時出現。
    最重要一點是，熱刺對升班球隊絕不手軟，上季6次對升班球隊獲4勝1和1負，今仗主場出擊更添勝算，主勝值得支持。
    屈福特難逃升班球隊命運，開季表現不穩定，首戰雖以3比2擊敗阿士東維拉，但領先3球下被追回2球，次仗作客白禮頓則慘吞2蛋，上周中英聯盃鬥水晶宮，因中場古卡受傷，查洛巴因疫情問題未能為球隊上陣，人腳緊絀下，伊迪保、恩蘭盧沙及簡施馬都冇得休息，雖以1比0贏波，但虛耗甚大，難擋熱刺火力。
    直播表
    周日6:00pm 日乙 町田澤維亞 Vs 甲府風林
    有線662、602台
    周日6:15pm 荷甲 烏德勒支 Vs 飛燕諾
    無綫myTV SUPER
    周日7:00pm 法甲 特魯瓦 Vs 摩納哥
    Now 639 台C655-有線655台C615-有線615台
    周日7:30pm 德乙 雲達不來梅 Vs 羅斯托克
    on.cc東網
    周日8:30pm 荷甲 阿積士 Vs 維迪斯
    無綫myTV SUPER
    周日9:00pm 英超 熱刺 Vs 屈福特
    Now 621
    周日9:00pm 英超 般尼 Vs 列斯聯
    Now 622
    周日9:00pm 法甲 昂熱 Vs 雷恩
    Now 639、有線655、615台
    周日9:00pm 瑞典超 赫根 Vs 哥登堡
    無綫myTV SUPER
    周日11:00pm西甲 巴塞隆拿 Vs 基達菲
    Viu TV 96、Now 632
    周日11:00pm法甲 里爾 Vs 蒙彼利埃
    Now 639、有線655、615台
    周日11:30pm 英超 狼隊 Vs 曼聯
    Now 621
    周一0:30am 意甲 熱拿亞 Vs 拿玻里
    Now 638、有線654、614台
    周一0:30am 意甲 薩斯索羅 Vs 森多利亞
    beIN SPORTS
    周一1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 奧沙辛拿
    Now 632
    周一1:30am 西甲 華歷簡奴 Vs CF格蘭納達
    Now 633
    周一2:45am 意甲 AC米蘭 Vs 卡利亞里
    Now 638、有線654、614台
    周一2:45am 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 羅馬
    beIN SPORTS
    周一2:45am 法甲 蘭斯 Vs 巴黎聖日耳門
    Now 639、有線655、615台
    周一4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 維拉利爾
    Now 632
    周一10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 皇家鹽湖城
    Now 639、有線655、615台
    周一10:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 波特蘭伐木者
    Now 638、有線654、614台