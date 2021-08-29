留名睇哈利卡尼今晚狂數胡
2021年08月29日 14:02
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(Getty Images)
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熱刺前鋒哈利卡尼日前宣布留隊之後，終於可以專心為球隊搏殺，呢位英格蘭國腳上場歐協聯附加賽次回合，正選上陣梅開二度，狀態非常勇猛，預料周日(29日)晚英超主場對屈福特，將會繼續擔正，入波陸續有來。(Now 621周日晚9時直播)
紐奴上任後實而不華
熱刺喺新領隊紐奴上任後，球隊踢法變得實而不華，減少無謂體力消耗。今季獲得重用嘅中場迪利阿里表現突出，哈利卡尼日前更於社交網發文，明確表示今夏會留效熱刺，有多個利好因素同時出現。
最重要一點是，熱刺對升班球隊絕不手軟，上季6次對升班球隊獲4勝1和1負，今仗主場出擊更添勝算，主勝值得支持。
屈福特難逃升班球隊命運，開季表現不穩定，首戰雖以3比2擊敗阿士東維拉，但領先3球下被追回2球，次仗作客白禮頓則慘吞2蛋，上周中英聯盃鬥水晶宮，因中場古卡受傷，查洛巴因疫情問題未能為球隊上陣，人腳緊絀下，伊迪保、恩蘭盧沙及簡施馬都冇得休息，雖以1比0贏波，但虛耗甚大，難擋熱刺火力。
直播表
周日6:00pm 日乙 町田澤維亞 Vs 甲府風林
有線662、602台
周日6:15pm 荷甲 烏德勒支 Vs 飛燕諾
無綫myTV SUPER
周日7:00pm 法甲 特魯瓦 Vs 摩納哥
Now 639 台C655-有線655台C615-有線615台
周日7:30pm 德乙 雲達不來梅 Vs 羅斯托克
on.cc東網
周日8:30pm 荷甲 阿積士 Vs 維迪斯
無綫myTV SUPER
周日9:00pm 英超 熱刺 Vs 屈福特
Now 621
周日9:00pm 英超 般尼 Vs 列斯聯
Now 622
周日9:00pm 法甲 昂熱 Vs 雷恩
Now 639、有線655、615台
周日9:00pm 瑞典超 赫根 Vs 哥登堡
無綫myTV SUPER
周日11:00pm西甲 巴塞隆拿 Vs 基達菲
Viu TV 96、Now 632
周日11:00pm法甲 里爾 Vs 蒙彼利埃
Now 639、有線655、615台
周日11:30pm 英超 狼隊 Vs 曼聯
Now 621
周一0:30am 意甲 熱拿亞 Vs 拿玻里
Now 638、有線654、614台
周一0:30am 意甲 薩斯索羅 Vs 森多利亞
beIN SPORTS
周一1:30am 西甲 卡迪斯 Vs 奧沙辛拿
Now 632
周一1:30am 西甲 華歷簡奴 Vs CF格蘭納達
Now 633
周一2:45am 意甲 AC米蘭 Vs 卡利亞里
Now 638、有線654、614台
周一2:45am 意甲 沙蘭力坦拿 Vs 羅馬
beIN SPORTS
周一2:45am 法甲 蘭斯 Vs 巴黎聖日耳門
Now 639、有線655、615台
周一4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 維拉利爾
Now 632
周一10:00am 美職 溫哥華白帽 Vs 皇家鹽湖城
Now 639、有線655、615台
周一10:30am 美職 西雅圖海灣者 Vs 波特蘭伐木者
Now 638、有線654、614台