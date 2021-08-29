恩莫比尼上半場戴帽　沙利摑祖記一巴

當祖雲達斯陷入開季2場不勝低潮嘅時候，前祖記主帥沙利就春風得意，率領拉素喺周日(29日)凌晨意甲，主場以6比1大勝史柏斯亞，前鋒恩莫比尼上半場已經完成帽子戲法，掃走歐國盃「敗家仔」污名。

雖然史柏斯亞喺開波4分鐘，就由丹尼爾華迪入波先開紀錄，但之後成為拉素嘅世界，恩莫比尼頭頂腳踢，臨完上半場已射入3球。換邊後，菲臘安達臣、希沙積、路爾斯阿拔圖各入1球，助拉素反勝6比1完場，開季2戰2勝。

恩莫比尼今季已經有4球進帳，呢位31歲射手雖然有份協助意大利奪得今屆歐國盃冠軍，但期間多次浪費入球機會，而備受批評，決賽對英格蘭一役，領隊文仙尼換走恩莫比尼後，球隊攻勢立即大有改善，令佢更加尷尬。

不過，恩莫比尼返到球會，表現卻脫胎換骨，加上C朗、盧卡古已經離開意甲，恩莫比尼大有機會重奪意甲神射手殊榮。

另外，1年前協助祖雲達斯捧意甲冠軍嘅沙利，上年夏天被祖記炒咗之後，今季執教拉素，帶領踢出悅目足球，有姿勢有實際，證明自己係有料之人，只係祖記唔識貨。