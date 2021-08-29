港超聯　貝鈞奇透露　U23聯隊由張健峰領軍

「U23聯隊」將會出戰來屆港超聯賽事，有關這支球隊的詳情，包括隊名、球員名單等原定於下星期的記者會上才一併公布，然而足總主席貝鈞奇周六（28日）出席電台節目時，卻率先透露「U23聯隊」將由港隊U23代表隊教練張健峰領軍，並趁機解答有關球隊的問題。

「港隊U23全年有幾多個比賽呢，主教練唔係成日可以指導球隊，所以倒不如『U23聯隊』由目前港隊U23代表隊教練張健峰帶領。」足總主席貝鈞奇出席電台節目時率先透露。「貝生」認為目前暫時至少6、7名港隊U23代表未有班落，如果他們失去在頂級聯賽比賽的機會絕對「曬咗」，因此足總才想出這個辦法。

足總早前指出「U23聯隊」部分年輕球員將由其他超聯球隊借出，「貝生」承諾挑選球員上必定會做到公平公正：「當然港隊成員優先，而未落班嘅U23球員我哋都會招募，但足總要出糧畀佢哋，考慮到今次經費同班費問題，要多謝好多有心人支持，所以希望盡量符合各方面利益，但其實我哋都諗過得幾支球員會畀球員出嚟，而最重要教練會揀用唔用佢哋出場。」

至於超齡球員方面，足總則會容許「U23聯隊」註5出3，「貝生」相信此舉亦屬於合情合理：「8隊縮到6隊，加埋港會又以外援為主，我哋都知仲有好多其他失業球員，包括一啲曾經代表港隊，所以倒不如揾佢哋以老帶新，所以今次足總容許超齡球員方面註5出3，而奧運好多比賽都係咁，所以係合情合理。」