白化病醫生為西班牙創歷史　出戰殘奧前對抗新冠肺炎

每位殘奧運動員背後總有一個故事，想跟大家講講這位醫生，她出戰東京殘奧前，剛協助西班牙對抗新冠肺炎，周六她終於為自己圓夢，為西班牙贏得首面亖項鐵人金牌，創造歷史，她是患有白化病及嚴重視力障礙的洛迪古絲（Susana Rodriguez）。

13年前洛迪古絲成功獲得2008年北京殘奧的資格，但卻未能在國家隊名單上榜，其後她暫停了運動員的生涯，選擇進求另一個目標，成為一位物理治療師及醫生。至2016年她曾在里約重返賽場，在鐵人賽獲得第五，直至去年更要重返自己崗位，在歐洲對抗新冠肺炎疫情，於前線作戰，然而隨着2020年東京殘奧推遲一年，令洛迪古絲可以暫緩自己醫療的工作，為殘奧準備一下。

「當我還是個孩子時，我意識到自己有缺陷，但我很想去參加殘奧會。」天生有白化病及嚴重視力障礙的洛迪古絲說：「多年前我未能參加北京殘奧，是我人生的一個低谷，當時我很憤怒，但不能總是回頭想這件事，它幫我選擇了其他的道路，在三鐵及醫學方面發展。」

33歲的洛迪古絲周六在拍檔Sara Loehr的協助下，經過游水、單車及跑步的競逐後率先衝過終點線，並為西班牙歷史贏得三鐵首面金牌，拿着這面金牌她說:「在運動世界裡，這代表所有。」她坦言因為工作體會到這個疫情的可怕，亦明白到作為殘障運動員在這個環境下爭逐比賽更困難。「很多謝我在醫院的同事，他們協助我做出決賽，所以我可以安全及開心地來到東京。」

不過，洛迪古絲要繼續向「不可能」挑戰，就是成為西班牙首位在同一屆殘奧會上，參加兩個不同項目的運動員，挾着三鐵金牌得主之名的她，周日出戰田徑T11女子1500米跑，而早上經過初賽後，她已成功闖入明天（30日）的決賽，試圖向另一面獎牌進發。

「我要試着放鬆，讓雙腿恢復狀態，我需要保持冷靜，從身體上來看，這是非常艱難，我不知道會對自己有幾大影響，但我會盡力。」這位今年7月登上美國《時代》雜誌封面的「白髮醫生」，呼籲世人從運動上、從疫情上都要抱有希望:「這場比賽真是很長，但我們要懷着希望，要繼續努力，正如我們常說『希望都最後都不能失去』，我相信2022年大家可以重回正常生活。」