C朗回歸曼聯魔粉High爆　今晚「細」擒狼

曼聯宣布C朗拿度正式回歸，簽約兩年，預計9月11日將會時隔12年重披「紅魔戰衣」，於英超主場上陣對戰紐卡素。有指曼聯今次要向祖雲達斯付出2,800萬歐元轉會費，而且要為C朗提供48萬鎊天價周薪，但一切都係濕濕碎，因為曼聯股價隨「C朗效應」一度急升，市值增加2.93億美元（約23億港元）。至於球王回歸會否着番7號波衫？似乎都唔太重要，因為全球「魔粉」已經興奮到爆，包括本地藝人陳家樂、何廣沛同劉浩龍都喺社交平台表示「Welcome Home」！

過去一星期，有關C朗轉會「死敵」曼城或巴黎聖日耳門嘅傳聞未停過，當曼聯球迷怒燒C朗球衣洩憤之際，事情出現大逆轉；上周五早上C朗收到費格遜嘅電話，結果欣然答應回巢，當日已返回祖雲達斯訓練場同隊友道別，隨即搭私人飛機離開意大利，並發出公開信感謝祖雲達斯嘅支持，深愛都靈每一位，遺憾係未能領軍奪取歐聯錦標。

C朗生涯早期曾效力曼聯6年，上陣292場射入118球，非常熟悉球會文化及英超風格，因此今次轉會唔會有水土不服問題，特別係佢曾經同現任領隊蘇斯克查做過隊友，彼此了解對方，預料可以迅速融入球隊。但由於無法趕及今晚作客狼隊一戰上陣，加上將會進入國際賽檔期，因此呢位36歲前鋒預計會喺9月11日正式登場，令球迷相當期待。

回歸初「衫」或着28號球衣

至於C朗會着幾號波衫亦備受關注，皆因依家「魔7」球衣屬於烏拉圭前鋒卡雲尼，意味C朗或無法着番呢件標誌性戰衣，除非卡雲尼離隊，又或者佢同意讓出呢個號碼，並得到英超賽會批准，否則C朗今季係唔會着上7號球衣上陣。英國傳媒指呢位葡萄牙球王可能倣效美斯回歸初「衫」，改着喺母會士砵亭出道時嘅28號。

曼聯簽番C朗雖然付出不菲，但閃電間得到回報，喺美國上市嘅曼聯股價急升9.8%，市值即時增加23億港元，而且公布C朗加盟嘅兩小時內，曼聯Instagram追隨者數目增加200萬，達至4,430萬，仲未計曼聯之後出售C朗球衣及相關產品帶來嘅龐大收入，所以呢筆交易實在抵到爛。本地藝人都一樣興奮，紛紛於社交平台出Post，其中劉浩龍話從冇懷疑C朗會去曼城，係「義氣仔女」！

曼聯今晚「細」擒狼隊

至於曼聯於今晚英超尾場作客狼隊，雖然C朗未出得，但「紅魔」上場作客修咸頓和波失分，今場力求反彈，從皇馬加盟嘅中堅華拉尼今場有機會獲得正選上陣，有助鞏固防線。狼隊聯賽兩連敗但僅失兩球，防守唔差，今仗一定用最耍家嘅防守應付曼聯，既然近6次對碰5次總入球開2球或以下，今場入波相信亦唔會多，2.5球嘅入球細係最佳選擇。（Now 621周日晚11時30分直播）