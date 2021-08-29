美斯首演向蘭斯發炮PSG半大贈興

今晚法甲尾場由蘭斯主場鬥巴黎聖日耳門（PSG）。美斯加盟PSG後，今仗好大機會喺法甲首度獻技，絕對震撼全球。呢支首都班霸習慣先發制人，初段勢必盡情數胡為美斯首演贈興，1.5球半場大值得捧場。（Now 639、有線655及615台周一凌晨2時45分直播）

PSG今夏免費簽入球王美斯，經過一段時間操練後，佢極大機會喺今仗隆重登場。PSG中前場稱得上人滿之患，除美斯、尼馬同基利安麥巴比外，其餘莫路伊卡迪、迪馬利亞、沙拉比亞及達斯拿都弗到爆廠，全部喺新季已經取得「士哥」，雖然有指基利安麥巴比因轉會皇馬嘅傳聞，今晚唔會列入比賽名單，但PSG前線大把選擇，眾人想上陣就要爭取表現，若然有得落場搶韁難免。

主帥普捷天奴擅打閃電戰

PSG主帥普捷天奴擅打閃電戰，開季頭3場贏晒之餘，全部都能夠半場領先，而且呢3仗半場全開2球或以上，預計今仗都會於初段盡量數胡。蘭斯雖佔主場之利，但佢哋頭3仗聯賽均打和，質素或狀態都差幾條街，難以抵擋PSG初段狂轟猛炸，半場客Ｗ冇肉食，不如捧1.5球嘅半場大。