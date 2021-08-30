美斯矚目登場！麥巴比「告別戰」做PSG英雄

周一(30日)凌晨法甲話題戰，巴黎聖日耳門(PSG)作客蘭斯萬眾矚目，阿根廷球王美斯喺法甲首度登場，雖然佢66分鐘後備上陣未有入波，但歷史性一刻已令法國球迷為之瘋狂；另一焦點人物基利安麥巴比今場亦正選上陣，而且包辦2個入球帶領PSG贏2比0，盛傳球會已經同意1.8億歐元將佢賣畀皇家馬德里，今場可能係麥巴比喺法甲告別戰。

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PSG今場有巴西球星尼馬復出擔正，轉會主角麥巴比亦意外正選掛帥，呢位法國前鋒16分鐘就接應迪馬利亞傳中頂入；主隊蘭斯並唔係捱打，佢哋亦曾遠射中楣以及入波被VAR作廢，但PSG始終技高一籌，63分鐘阿舒拉夫右路個人突破，再傳畀遠柱嘅麥巴比射成2比0。

球迷最期待畫面66分鐘出現，美斯後備入替尼馬作出PSG處子戰，佢登場嗰陣連主場蘭斯球迷都為佢喝采。美斯上陣後表演機會唔多，但21次傳送有20次成功，79分鐘更有一次招牌式策動快攻，但佢同麥巴比嘅合作僅僅被蘭斯守將瓦解，PSG最終亦順利贏2比0，開季4戰全勝排榜首。

PSG領隊普捷天奴賽後表示：「美斯上陣為球隊帶嚟冷靜，由佢落場一刻到第1腳掂波，我就感受得到。對佢嚟謂有個好開始係非常重要，美斯融入球隊非常之好。球迷非常歡迎佢，唔單止係PSG球迷，蘭斯球迷都係一樣，美斯非常開心。」蘭斯門將比德拉積高域完場後更「近水樓台」，第1時間抱住囝囝交去美斯手上要求影相，心情大靚嘅美斯當然唔會Say No，球王魅力沒法擋。