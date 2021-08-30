英超「禁飛令」冇料到　阿根廷4星返國家隊

英超球會早前發出聯合聲明，表示喺9月份國際賽期，唔會放走旗下國腳飛去「紅色警示」地區比賽，意味大部份南美洲、非洲國腳都唔會離開，避免佢哋返英國後要接受隔離。不過呢個「禁飛令」似乎得把口，阿士東維拉證實貝安迪亞同達米安馬天尼斯已起程去阿根廷報到，熱刺嘅盧施素同基斯甸羅美路，同樣會返阿根廷國家隊比賽。

阿士東維拉聲明表示：「球會證實已批准貝安迪亞同達米安馬天尼斯返阿根廷國家隊，以配合國際足協嘅國際賽指引，兩位球員同意出戰頭2場對委內瑞拉同巴西嘅世盃外圍賽，但唔會參加第3場對玻利維亞嘅賽事。呢個安排令佢哋只會錯過對車路士嘅聯賽，趕得切之後對愛華頓一仗候命。」

熱刺陣中2位阿根廷國腳盧施素同基斯甸羅美路，同樣會返阿根廷報道，熱刺領隊紐奴就好不滿：「冇任何球員會唔想得到國家隊徵召，我哋無能為力，依家只可以作出傷害評估，盡量搵方法減低個影響，呢個問題困擾成個英超，我哋會遵從法例，可惜球會完全得唔到國際足協、政府同英超賽會嘅幫助。」