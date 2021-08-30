香港隊　U23開操 　張健峰揀人睇重球員心態

為備戰10月底開打的U23亞洲盃外圍賽，U23港隊周一（30日）於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）展開一連六日集訓，主理首日操練的足總教練張健峰，表示今次訓練可以令教練團能夠更深入考察一班入選球員，以決定最終決選名單，並直言球員心態，是自己在選人上的一大考慮。

首日負責主持操練的教練團，除了有張健峰之外，亦包括門將教練范俊業，以及足總菁英培訓總監保坂拓朗等。球員方面，除了林樂賢因傷未有出席之外，其餘入選集訓名單的球員均有出席。一班U23港將是日除了進行體能訓練之外，亦有做攻防陣式演練以及分組對抗賽。張健峰坦言今次集訓機會難得，讓教練和球員能夠有所溝通：「呢次集訓太多因素（影響），所以有一個禮拜時間，畀我哋睇返呢班球員係好好。」他認為這支U23港隊成員能力不俗，但在部分位置上人腳實力存在不足：「呢個年齡層有啲位置係強，但有啲位置就比較缺乏，特別係喺中堅位置，選擇唔多。」

U23港隊於今屆外圍賽身處K組，將與日本和柬埔寨競逐決賽周資格，其中張健峰承認前者實力強橫，會是球隊希望學習的對象，但認為港隊有一定競爭能力：「（日本）喺亞洲係好高水平，我哋去對佢哋唔係一定九死一生；呢隊U23大家球員同教練取得共識，落到去踢係一致嘅，希望到時可以抗衡到對手。」另外張健峰認為柬埔寨自從由日本教練團執教之後，打法上有轉變，並希望根據這支東南亞對手的強弱點，再對比賽作針對性部署。

早前有港超球隊退賽之後，有部分U23港隊大軍中球員，包括黎培基、張俊軒和謝家榮等，現時正處於失業狀態未找到球會落班，張健峰則表示在名單選人的決策上，更看重球員的心態：「如果佢哋（失業球員）心態唔強嘅，唔會走去跟郭嘉諾去練波，起碼佢哋話到畀人聽其實想繼續，當然佢哋需要履行責任保持狀態，如果能力同狀態唔足夠，去到10月惟有講sorry。」

足總早前宣布將籌組U23聯隊，征戰來季港超聯，近日足總主席貝鈞奇進一步透露，已任命張健峰為該隊主教練，這位足總教練則回應道：「自己認為隊波（U23聯隊）開頭嘅方向係好嘅，有啲球員跌出港超冇班落，佢哋去踢亞青或亞運，都需要比賽磨練，如果冇就會對佢哋有好大影響。」他直言如果U23聯隊能夠長遠發展，可以讓球員有平台發展，並希望教練團能建立一支有實力的球隊：「我哋整隊波出嚟，絕對唔係玩玩下。」