香港隊　久違正式操練　謝家榮：有點吃力

港隊U23為備戰亞洲盃外圍賽，周一（30日）下午於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）展開首課操練，過程大約2小時，包括體能及戰術訓練，當中多名目前正待落班的年輕球員亦有參與，過去數月一直缺乏正式操練，門將謝家榮亦坦言有點吃力。

前愉園門將謝家榮在球隊宣布退出港超聯後，一直等待落班機會，完成港隊U23首課操練，他亦坦言有點吃力：「係有啲攰，可能因為依幾個月缺乏正式操練，加上『范sir』（范俊業）都了解自己情況，刻意增加訓練量同不斷推動我，加上今日天氣比較熱，都係靠努力不斷捱落去。」

「家榮」過去數月一直待在標準流浪、HKPFA跟操，他對兩者表示感謝但認為自己始終未有去足，狀態一定較其他有班落的球員輸蝕，但有信心短期內能夠提升自身狀態：「我知道自己能力喺到，只係可能因為暫時無班落，缺乏一個有質素練波機會，其實之前喺流浪同PFA跟操已經提升咗少少，希望依個星期盡量再提升。」

至於另一名正待落班的前愉園中場黎培基亦對家榮說話感同身受：「狀態其實無咩問題，但一開頭來回跑係有啲攰，另外今日練波教練畀咗個進攻、防守概念我哋，始終咁耐無正式練波，都要時間適應。」「培基」續指雖然早前有跟隨HKPFA對陣深水埗，但對方始終是甲組球隊，希望下周友賽面對超聯球隊冠忠南區，表現能夠更進一步，爭取入選港隊U23最終名單。